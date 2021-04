Gimnasia dio a conocer la lista de convocados para el clásico con Estudiantes

Gimnasia se entrenó en Estancia Chica, donde hubo movimientos de activación y trabajos físicos en la primera parte, mientras que en el segundo tramo los futbolistas hicieron ejercicios tácticos de fútbol.

Ya con plantel completo, teniendo en cuenta además que en el día de hoy sábado el Club publicó que todos los jugadores dieron negativo en el hisopado correspondiente, se publicó la lista de concentrados que tendrán posibilidad de estar en la nueva edición del clásico de la ciudad de La Plata.

“No importan los antecedentes, hay que sentir el clásico”

la dupla técnica de Gimnasia y Esgrima La Plata dialogó en conferencia de prensa virtual y palpitó lo que será la edición número 172 del derbi platense.

“Los chicos están bien. Sigue siendo raro porque algunos tuvieron síntomas y otros no. La idea es recuperar lo hecho antes de estas dos semanas complicadas”, contó Leandro Martini. A lo que Mariano Messera agregó: “Este equipo supo salir de situaciones complicadas y siempre se ha hecho más fuerte. Ellos saben todo lo que significa el partido”.

Ante la consulta de si son o no favoritos, afirmaron: “Trataremos de volver a ser el equipo de hace dos semanas, pero no somos los favoritos. Queremos volver a ser un equipo que juega bien, intenso, y en estos partidos no importa la tabla ni los antecedentes. Importa sentir el clásico”.

A la hora de hablar de lo que habrá en juego mañana en Uno y lo que representa para ellos este primer clásico como técnicos, Mariano Messera expresó: “Esperemos darle una alegría a la gente en un partido tan importante. A uno en la previa se le viene a la mente los clásicos jugados, los goles convertidos, festejos y demás. Ojalá se repita eso”. A lo que Martini agregó: “Mañana nos vamos a terminar de preparar para intentar no fallar en nada. Queremos volver a posicionarnos en la tabla”.

Ya en el cierre, analizando lo ajustado que se encuentra la tabla de la Zona 2 y aspirando a sumar de a tres puntos para seguir en la pelea por la clasificación, sostuvo: “Es una zona muy pareja y hay muchos equipos juntos. A pesar de no haber ganado tenemos la oportunidad de seguir de cerca ese cuarto puesto y lograr el objetivo de pasar en esta Copa”.