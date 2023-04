Gimnasia y una seguidilla importante en abril

El viernes por la noche en la derrota contra Rosario Central, Gimnasia comenzó a vivir lo que será un mes muy intenso y exigente porque no solamente ahora empezará a disputar la Copa Sudamericana y que en semanas tendrá el viaje a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe en Bogotá, sino que también habrá fecha entre semana por la Liga. De esta manera, tantos los partidos y viajes se empezarán a acumular para hacer un calendario exigente.

Ya este miércoles será el debut por Sudamericana contra Universitario de Perú a las 21:00. Será un encuentro muy especial por el regreso a las Copas internacionales pero también importante para hacerse fuerte de local en este comienzo de torneo. Enseguida tendrá un duro duelo por la Liga ya que el sábado volverá a jugar en el Juan Carmelo Zerillo a las 18:00 frente a Racing, que está segundo y no quiere perderle pisada a River.

Justamente el Millonario en el Monumental será la siguiente cita del Tripero el próximo jueves 13 de abril a las 19:30, donde enfrentará al puntero del campeonato y que está en un gran momento bajo el mando de Martín Demichelis. Ahí comenzarán los problemas para Sebastián Romero porque tendrá poco más de 48 horas de descanso porque el sábado 15 a las 21:30 recibirá a Belgrano en el Bosque para al otro día viajar a Colombia, ya que el martes 18:00 a las 21:00 enfrentará a Independiente en Bogotá.

A la espera de las confirmaciones de las restantes fechas de la Liga, esta primera parte de abril será más que exigente porque en el torneo local enfrentará a rivales muy difíciles, mientras que en la Sudamericana también y sabiendo que debe sumar lo máximo posible en este comienzo de certamen.

Comenzó la venta de entradas

En la tarde de ayer comenzó la venta de localidades para el encuentro entre Gimnasia y Universitario el miércoles por la noche. Con prioridad para los socios hasta el día de hoy, donde luego también se abrirá la página web para vender a los no socios e hinchas visitantes del conjunto peruano, entre venta de packs y entradas para este encuentro solo se vendieron alrededor de 6.000 tickets.

Vale recordar que los precios son $9.000 el pack de los tres partidos o $4.000 por partido para socios, mientras que para no socios sale $7.000 cada encuentro y para los visitantes $10.000. A su vez, el ingreso será con el carnet o con QR para los no asociados y público del equipo rival.

Durante el transcurso de la jornada de ayer, algunos socios se quejaron de no estar en la plataforma al momento de sacar la entrada y desde Gimnasia afirmaron que eso se debe a cuotas no pagadas o el pago no registrado y que deberán comunicarse con la oficina de socios de manera presencial de 12 a 20 en la sede o por teléfono.

El Bosque se prepara para la Copa

El miércoles por la noche no será un partido más para Gimnasia ya que será el regreso a las copas internacionales y por eso desde hace tiempo que el Juan Carmelo Zerillo está teniendo diferentes refacciones para estar en condiciones. Con la mejora en la instalación de luces como así también de conexión de WIFI, se movió la sala de prensa al Salón Decano y se buscará instalar una tribuna tubular entre la platea techada y la popular del Bosque.

Conmebol afirmó que las mascotas no podrán ingresar al campo de juego o el club será multado, como tampoco la pirotecnia en el recibimiento.

Por redes sociales, el Lobo sacó un comunicado afirmando que no se permite subirse al alambrado ni realizar cantos o insultos homofóbicos/xenófobos/racistas, lanzar objetos e ingresar pirotecnia.