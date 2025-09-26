Inolvidable recibimiento de los hinchas del Pincha en UNO

Los hinchas de Estudiantes dieron una tremenda demostración de apoyo al equipo de Eduardo Domínguez, antes del partido ante Flamengo, por la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores. Coparon las calles cercanas al estadio Jorge Luis Hirschi y cuando llegó el micro hubo mucha emotividad. Hubo largas filas para el ingreso a las tribunas.

Sin embargo, no todo fue color, la previa del duelo entre el Mengao y el León en UNO, no sólo se vio marcada por el efusivo recibimiento de los hinchas platenses a su club, sino también por la denuncia por parte del Flamengo de un ataque a uno de sus micros en las inmediaciones del estadio.