La cartilla de Lo Dejo Todo no resiste un segundo lugar más

POR GALOPÓN

Viernes con acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de trece carreras, entre las 14 y las 20. En el Especial “Intense Look” (1.200 mts.), el voto mayoritario es cantado para Lo Dejo Todo porque su cartilla no tiene ni punto de comparación con sus rivales. De las últimas siete salidas fueron un triunfo y seis segundos lugares, los últimos cinco en refregones jerárquicos. Es difícil imaginar que no se alce con la victoria porque en dichos compromisos, a peso por edad, llevó de 58 kilos para arriba. Esta tarde cargará tan solo 54 kilos, como para imaginar que sus contrincantes lo verán solamente un ratito en las gateras, porque cuando las abran saldrá a unir extremos desde el pique a la raya.

Carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de tres o más carreras, ocupa el décimo turno de programación, con un lote de nueve competidores, dispuesto a llevarse los $4.790.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance de Lo Dejo Todo, no soslayamos las posibilidades que le caben a ligeros probos como Oro Azteca que ya supo dar un golpe fuerte en la mesa de los velocistas, al dejar en el camino a vertiginosos como Viejos Tiempos Mask y como Yukon Jack. También es valedera la chance de Amigazo Mak, un permanente animador de los cotejos de corto recorrido a nivel superior, tanto en esta pista como en San Isidro y que vuelve luego de un pequeño “parate” con intenciones de recuperar el tiempo perdido.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego… señores.

CANDIDATOS PARA HOY

1ra.) 6– 1 – 8

2da.) 7 – 2 – 1

3ra.) 1 – 6 - 3

4ta.) 6 – 1 – 4

5ta.) 4 – 5 - 1

6ta.) 2 – 9 – 6

7ma.) 2 – 11 – 4

8va.) 7 – 5 – 6

9na.) 9 – 6 - 3 - 5

10a.) 6 – 8 – 1

11a.) 9 -10 – 3 – 11

12a.) 2 – 1 – 6

13a.) 2 – 10 – 3 – 11