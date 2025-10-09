La Guernica “pinta” como para ganar el Clásico de esta tarde

Jueves con acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 13 carreras, entre las 14 y las 20. En el Clásico “Hipódromo Independencia de Rosario” (2.000 mts.), confiaremos nuestro voto a La Guernica que baja a éste hipódromo con la idea de recuperar la senda triunfal. Titular de tres victorias, las últimas dos las obtuvo visitando esta pista, donde se mantiene invicta. Viene de su mejor actuación jerárquica ya que escoltó a Martana –y por delante de Poker Mommy a la que esta tarde vuelve a enfrentar- en oportunidad de la disputa del Clásico “Chile” (G II-2.200mts.) que se corriera a mediados del mes pasado. Cabe recordar que la pupila del entrenador Juancito Saldivia se inició en las competencias de velocidad –incluso salió de perdedora sobre 1.200 metros en San Isidro- a mediados de julio del año pasado. Enseguida buscó la media distancia, pero recién casi un año después –el 24 de junio pasado- obtuvo su segundo éxito coincidiendo con su `primera visita a este hipódromo en una carrera sobre 1.400 metros. Casi dos meses después regresó a esta pista venciendo sobre 2.000 metros, tras lo cual vino su bautismo clásico con el referido resultado. Por eso hoy buscará alcanzar el mejor resultado de su campaña.

Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupa el quinto turno de programación, con cinco competidoras ratificadas , dispuestas a llevarse los $8.460.000 de premio que le espera a la ganadora. Si bien destacamos la chance de La Guernica, no soslayamos las posibilidades que le caben a Poker Mommy, titular de cuatro victorias , en los albores de su campaña supo alzarse con el tradicional Clásico Francisco J.Beazley (G II- 1.800 mts.) y en su última salida, como dijimos quedó por detrás de nuestra candidata. Baja por primera vez a La Plata con intenciones de victorear.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Los candidatos de Hoy…

1ra.) 5– 1 – 8

2da.) 5 – 1 – 9

3ra.) 5 – 3 - 4

4ta.) 2 – 1 – 7

5ta.) 5 – 2 - 1

6ta.) 9 – 7 – 10

7ma.) 3 – 1 – 8

8va.) 8 – 3 – 6

9na.) 8 – 3 - 2

10a.) 5 – 7 – 4

11a.) 6 – 3 – 10

12a.) 2 – 6 – 3

13a.) 5 – 8 – 7 – 3