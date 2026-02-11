La Reserva del Lobo empató con Instituto en Abasto

La Reserva de Gimnasia empató 1 a 1 ante Instituto en Estancia Chica por la fecha 2 del Torneo Proyección Apertura. El equipo del “Pata” Pereyra reaccionó tras un gol tempranero, mantuvo su invicto y volvió a sumar luego del triunfo en el debut.

La “Gloria” se puso en ventaja a los 2 minutos, aunque la reacción de Gimnasia no tardó en llegar. A los 18, Cayetano Bolzán marcó el empate tras una buena habilitación de Santino López García. Para el juvenil, que ya debutó en la Primera División, fue su primer gol en la categoría Reserva.

Con este resultado, el equipo dirigido por Pereyra continúa sin derrotas, ya que en la primera fecha había vencido por 1 a 0 a Unión de Santa Fe. La próxima presentación será el lunes 16 de febrero, cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata desde las 17.