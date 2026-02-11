Mussis, la apuesta fuerte de San Carlos para la B Metro

Villa San Carlos sumó experiencia y jerarquía a su plantel con la llegada de Franco Mussis. El volante central firmó su vínculo con la institución de Berisso por una temporada, con contrato vigente hasta diciembre de 2026. El mediocampista arriba en condición de libre, tras su último paso por Universidad de Concepción de Chile, y ya se encuentra a disposición del entrenador Pablo Miranda.

Formado íntegramente en Gimnasia y Esgrima La Plata, Mussis debutó en Primera División en 2012 bajo la conducción de Pedro Troglio. En el Lobo vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al integrar el equipo que logró el ascenso a Primera en 2013, una etapa que marcó profundamente su carrera y su identificación con el club. Ese mismo año convirtió goles resonantes, entre ellos uno frente a Boca Juniors en la Bombonera.

Su buen rendimiento lo llevó a tener una experiencia en Europa, primero en el FC Copenhague de Dinamarca y luego en el Genoa de Italia. Si bien su paso por el Viejo Continente fue breve, le permitió sumar roce internacional antes de regresar al fútbol argentino.

En 2015 se incorporó a San Lorenzo, donde disputó competencias internacionales, obtuvo la Supercopa Argentina y atravesó momentos complejos, como una grave lesión ligamentaria que lo mantuvo fuera de las canchas durante un largo período. Tras su recuperación, volvió a jugar y a convertir goles importantes con la camiseta azulgrana.

En los últimos años, Mussis continuó su carrera en Atlético Tucumán, FC Botoșani de Rumania, Aquila Montevarchi de Italia, Ferro Carril Oeste y Universidad de Concepción. Ahora, con un amplio recorrido y experiencia en distintas categorías y países, llega a Villa San Carlos con el objetivo de aportar equilibrio, liderazgo y conocimiento al mediocampo.

A pocos días del debut

El próximo sábado a las 17.00, Villa San Carlos tendrá su estreno en el campeonato. Liniers será el rival en cuestión, en una historia que se va a disputar en el Gennacio Sálice de Berisso. A diferencia del año pasado, el torneo será anual, por lo que se van a disputar 42 fechas, con un ascenso para el campeón y el segundo ticket a la Primera Nacional mediante el Reducido.

Así las cosas, en las instalaciones del Sindicato de Empleados de Comercio, el Pájaro viene perfilando el once inicial para el debut con Rodrigo Salinas y Mussis como jugadores de mayor experiencia.