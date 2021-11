Leandrinho cantó “felicidade não tem fim” y le metió ritmo de samba a la tarde del Rocha

Como periodista especializado en turf he escrito, y repetido año tras año que hay carreras y carreras, pero el Gran Premio Internacional Dardo Rocha (G I-2.400 mts.) no es un cotejo cualquiera. Es único. Es el más importante de la ciudad de las diagonales. Es la carrera soñada, la más esperada del año. Que se torna emocionante en un tiempo de 2m30s, más o menos, que mantiene en vilo a las tribunas colmadas de platenses. Y esta vez no fue la excepción, porque especialmente tres ejemplares fueron los responsables de meterle emoción a esta edición nº 101: Emprestado que hizo la punta hasta la recta final, es decir, durante 2.000 metros, en tanto, el dominio del derecho final se lo dividieron entre Miriñaque, primero y Zuran Zuran en el final.

Como se esperaba, y tratando de repetir su perfomance que le diera tan buen resultado en el Provincia de Buenos Aires, el potrillo Emprestado salió a beber vientos y le metió vértigo al desarrollo. Fue el más presto en largar y el primero en pasar por primera vez frente al disco. Así, siguió viaje al codo del Colegio Nacional, manteniendo esa posición en el opuesto y en la curva de la calle 41, con un Ortega que en vez de girar su cabeza para ver a qué distancia venían sus rivales, la agachó y miró entre sus piernas enhorquetadas hacia atrás. La cuerda le duró hasta ingresar a la recta, donde dominó fugazmente Lord of Lords, ya que el tordillo Miriñaque, a media cancha, lo pasó “tocando pito”. Cuando Gustavo Calvente se aprestaba a posar para la foto victoriosa, apareció por afuera de todos Zuran Zuran como una tromba y faltando pocos metros para el disco pasó de largo a su rival para ganarle finalmente por tres cuartos de cuerpo en un final de taco y lonja, donde Leandrinho Fernandes Goncalves rayó a gran altura.

En el pesaje levantaba tres dedos de una de sus manos. No se sabía si era para festejar su tercer victoria en el Rocha o por la pierna de ases que obtuvo al vencer también en el Ciudad de La Plata y el Joaquín V. González, dando forma a una perfomance única e inigualable. Obtener las tres carreras más importantes de la reunión del viernes.

Don Empeño le puso nombre al Joaquín V. González

El otro Grupo I de la tarde fue para que Don Empeño confirmara su dominio en las carreras de media distancia en el Barrio Hipódromo. Con un inspirado Francisco Fernandes Goncalves, el defensor del San Benito, obtuvo una contundente victoria con un tiempo de 1.35.94, aventajando por un cuerpo y medio a Spirit of Light, mientras que a tres cuerpos y medio, arribaba Storm Dynamico. Con este nuevo logro, el hijo de Exchange Rate y pupilo de J. M. Etchechoury obtuvo la victoria más importante de su carrera, llegando a ocho conquistas en 16 presentaciones. Con la particularidad que ganó en los últimos cinco compromisos. Por último, pagó a ganador $2.70.

Rudy Trigger, el premio “consuelo” para María Muñoz

Si el Rocha fue la frutilla del postre y el González el plato principal de la apasionante jornada, la entrada correspondió al Clásico Ciudad de La Plata.

Tan sorprendente como concluyente fue el triunfo de Rudy Trigger. Un simple ganador de dos carreras, primero en San Isidro y después en Palermo, en cuatro salidas, animó a María

Cristina Muñoz a jugar fuerte y la postura le salió bien porque no dejó dudas en su desplazamiento para derrotar por cinco cuerpos a Lofoten, completando el podio Río Mágico.

El hijo de Cosmic Trigger clavó los relojes en el muy buen tiempo de 1.10.23 para los 1.200 metros.

De esta forma Francisco Leandro Fernades Goncalves, con el defensor del stud Etica, iniciaba el “tri” de victorias clásicas.

El potrillo, de esta manera, redondeó un historial de tres triunfos en cinco presentaciones pagando a ganador $14.55. Un premio consuelo para la entrenadora María Cristina Muñoz que después perdería el Rocha a patas de Zuran Zuran.