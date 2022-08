Los cuatro equipos que subirán el telón en la NBA

La temporada 2022-2023 de la liga norteamericana está cada vez más cerca. A menos de dos meses de su comienzo, ¿quiénes serán los cuatro equipos que inaugurarán la primera fecha?. Por su parte, los dos finalistas de la temporada pasada abrirán la National Basketball Association 2022-2023 el martes 18 de octubre junto a otros dos reconocidos equipos, en lo que promete ser un inicio apasionante que dará que hablar y mucho.

Así las cosas, Golden State Warriors empezará la defensa de su título al enfrentarse al clásico Los Ángeles Lakers, mientras que Boston Celtics hará lo propio frente a Philadelphia 76ers. Estos últimos serán los primeros en disputar un encuentro de la temporada 2022-2023 y lo harán en el TD Garden. Jayson Tatum, Jaylen Brown, Joel Embiid, James Harden y varias figuras más se verán las caras inaugurando la nueva campaña.

Cabe resaltar, que los Warriors estrenarán su campeonato ante nada más ni nada menos que uno de sus máximos rivales. Estos últimos buscarán olvidar su 2021-2022 con la reciente noticia de la renovación de LeBron James y su dupla con Anthony Davis. Por el contrario, Curry y compañía recbirán sus anillos antes del partido.

La novedad en el calendario

En las últimas horas, se conoció que el calendario para esta temporada tendrá la llamada Semana de las Rivalidades. Esto es un nuevo concepto que engloba 11 partidos de duelos históricos o modernos y geográficos y se llevará a cabo entre el 23 al 28 de enero, por lo que la NBA será imperdible.

Según trascendió, no solo ­responde a rivalidades históricas como Los Ángeles Lakers-Boston Celtics o duelos geográficos como los New York Knicks-­Brooklyn Nets, sino que la idea es poner en relieve diferentes enfrentamientos que por condimentos particulares no son solo un partido más como el caso de la reedición de la final del 2019 entre los ­Golden State Warriors y los Toronto Raptors.