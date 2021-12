Los imprescindibles del Ruso para la Copa

Que no le desarmen el equipo. Zielinski y un pedido a los dirigentes de Estudiantes para que respeten la conformación del plantel de cara a la triple competencia del 2022.

El Ruso siempre fue un entrenador de pocas pulgas, pero que entiende las situaciones de los clubes y no pone reparos para las ventas de sus jugadores más preciados o hasta algunos que completan un grupo y que pueden ser piezas importantes de cara ala futuro. Sin embargo, el técnico del Pincha sabe que para realizar un buen papel en el máximo torneo continental debe mantener lo mejor de su equipo, además de incorporar experiencia y, sobre todo, jerarquía.

En primer lugar, pudo lograr que la Comisión Directiva haga un esfuerzo para la continuidad de Leandro Díaz; en segundo, dejar en claro que Agustín Rogel y la llegada de otro zaguero más son prioridad.

Ahora, empezaron los sondeos por algunos mediocampistas ofensivos que fueron figuras en el elenco del Ruso. Por ejemplo, Manuel Castro, el volante uruguayo que fue uno de los goleadores del Pincha y que podría continuar su carrera en la Major League Soccer. El futbolista escucha ofertas y en Estudiantes, pese a que le quieren renovar, saben que será difícil retenerlo.

Lo mismo sucede con Matías Pellegrini, quien se encuentra a préstamo del Inter de Miami y debe retornar a Estados Unidos en junio del año que viene, es decir, en el medio de la competencia local y la Copa Libertadores. Hace algunos días, el jugador habló con el sitio oficial del León y dijo: “Había posibilidades de quedarme en Estados Unidos, de ir a México o de venir a otros equipo de Argentina, pero le dije a mi representante que lo mejor para mí era volver a Estudiantes, donde podía volver a sentirme bien e importante. Con 21 años tenía mucho que demostrar y necesitaba jugar. Desde un principio estuve convencido que tenía que volver acá”.

“Fue una muy buena decisión regresar, porque volví a sentirme como antes, feliz, contento con la gente que me acompaña y me quiere”, afirmó. Así y todo, su continuidad no está asegurada.