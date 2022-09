Los Pumas reciben a Sudáfrica en una nueva prueba

Los Pumas y los Springboks vuelven a enfrentarse en Argentina. Por la quinta fecha del Rugby Championship 2022, ambos buscarán hacerse de un triunfo con punto bonus para cerrar la jornada siendo los líderes del ­campeonato más prestigioso del hemisferio sur.

Desde las 16:10 se pondrá en marcha el encuentro en el estadio Libertadores de Ámerica-Ricardo Bochini de Independiente de Avellaneda y se podrá ver en vivo a través de la televisación de ESPN2, ESPN 3 y la señal de Star+.

Tras dos semanas extraordinarias con los triunfos en San Juan ante los Wallabies y el histórico frente a los All Blacks en Chirstchurch, la dura realidad golpeó a Los Pumas en Hamilton con una goleada de Nueva Zelanda por 50 puntos de diferencia (53-3) en su última presentación. Por eso, los dirigidos por Michael Cheika buscarán dar vuelta la página para lograr un lugar entre los primeros puestos.

Los visitantes, por su lado, tuvieron un andar ambiguo por Australia, con una muy pálida actuación en el primer cotejo (17-25) y una categórica en la revancha (24-8). La realidad de los campeones del mundo es que no quedaron conformes con lo hecho hasta el momento y van con todo por lo que queda ante la Argentina.

El objetivo de Los Pumas estará en ser protagonistas ante Sudáfrica y no permitir que los Springboks manejen el juego. De no ser así habrá muy pocas posibilidades de alcanzar el triunfo y soñar con el campeonato.

Desde el año 2018 que Argentina no puede vencer al elenco de Jack Nienaber, los campeones del mundo se impusieron las últimas cuatro veces que se enfrentaron: en el año 2019, por 46 a 13 en Salta y 24 a 18 en Pretoria, y el año pasado, por 32 a 12 y 29 a 10, ambos en Port Elizabeth. En estas series, la Argentina solo apoyó cuatro tries contra 12 de los sudafricanos.

Agustín Creevy será el ­jugador con más presencias

El hooker formado en el Club San Luis alcanzará hoy las 95 presencias junto a Los Pumas y se convertirá en el jugador que más veces vistió la camiseta celeste y blanca en la historia.

En diálogo con la prensa, Agustín Creevy valoró el significado de su gran marca a los 37 años, pero habló de lo colectivo y del trabajo que viene realizando Michael Cheika. “Me emociona y me llena de orgullo, hace unos años cuando entré por primera vez a esta cancha no me hubiera imaginado llegar hasta acá. Quiero ganar, quiero pensar en el equipo y no en cosas individuales. Jugar en este equipo es lo máximo y eso me hace feliz”, aseguró.