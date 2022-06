Pablo Piatti, el refuerzo de jerarquía para la Libertadores

Pablo Piatti debutó cuando era muy chico en el fútbol argentino. Apenas tenía 17 años y en poco tiempo fue campeón, citado por la Selección Argentina y transferido mediante una venta millonaria para la época. Hoy, con 33 años y una mochila llena de experiencia, quiere desembarcar en las turbulentas aguas del fútbol argentino, aunque a un lugar en donde el amor todo lo puede: Estudiantes.

Su amor incondicional por el club que lo vio nacer hace que deje de lado cualquier oferta para continuar en el exterior, para nuevamente vestir la camiseta albirroja. Tiempo atrás, “El Plumero” se animó a dejarle un mensaje al entrenador de aquel momento, Leandro Desábato, que desde Canadá hizo ilusionar a todo el pueblo Pincharrata. En aquel momento su regreso era complejo, por la situación en la que se encontraba Argentina respecto a la pandemia de Covid-19, y por eso terminó siendo fichado hace por el Toronto FC.

En ese entonces, Piatti sentenció: “Yo era chiquito cuando jugué en el Estudiantes, llegué con 12 años y debuté con 17, me crié en la pensión y si me preguntás si quisiera volver te digo que en algún momento claro que me gustaría, háganle llegar al Chavo y al Chapu mis palabras”.

Ahora, dos años y medio después y con un vínculo contractual que lo liga al Elche hasta el 30 de junio de este año, Piatti arma las valijas y pretende volver al Pincha. La dirigencia de Estudiantes levantó el teléfono hace dos semanas para conocer su situación con el club español y para consultarle si tenías ganas de pegar la vuelta. La respuesta fue clara: “Quiero estar allá”.

Con la intención del futbolista, solo queda a partir de estos días ponerse de acuerdo en los números de su contrato y el día para que pase por la revisión médica y firme con el club. La oferta es buena y sería hasta diciembre de 2023.