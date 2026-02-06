Para La Meninha, como se esperaba, fue un trámite, de la suelta al disco

POR GALOPÓN

En una tarde agobiante de principios de febrero, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de doce cotejos. En el Especial “Argentarias” (1.200 mts.), nuestra candidata La Meninha, dando ventajas en el gravamen –cargó 58 kilos- volvió a la senda triunfal y lo hizo en forma concluyente, ya que se hizo cargo de la vanguardia ni bien se abrieron los partidores y se las trajo a la rastra “sobrando” la carrera; muy fácil, en los metros finales se dedicó a sacarle ventaja a Tac-Tac, que al momento de cruzar el disco fue de siete cuerpos, sin que su habitual conductor Adrián Giannetti en ningún momento la exigiera. Igualmente se impuso en buen registro para el estado pesado de la pista y de esta forma la rendidora hija de Le Blues dio forma a su séptimo éxito –todos de corte jerárquico- de su campaña. Para esta ejemplar que forma parte de un equipo de trabajo encabezado por el entrenador Arnaldo Vigil–y tal su manera de correr- salió a jugársela a suerte y verdad desde el vamos no dándole la más mínima posibilidad a sus rivales, “olvidando” en el camino rumbo al disco triunfal a Tac-Tac.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupó el quinto turno de la programación con las seis participantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de La Meninha, que prometía un sport de $1.60, superando lo reunido por Empress Life ($3.80) y por Queen’s Reward ($5.15).

Abiertos los partidores, tal su manera de correr, La Meninha “primereó” a sus rivales, de tal manera que al formalizarse la carrera corría con ventaja sobre Queen’s Reward y Tac-Tac que corrían en parecida línea por delante de Que Buena B. Con un andar vertiginoso –a pesar del estado de la pista- concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, La Meninha seguía adelante, manteniéndose cerca Queen’s Reward, precediendo por poco a Empress Life y a Tac-Tac. En el trayecto de la elipse la puntera estiró a un cuerpo la luz sobre Queen’s Reward, accionando luego Empress Life y Que Buena B.

Concluída la curva, y cuando se espera lo mejor, La Meninha terminó con las ilusiones de sus rivales, porque en los primeros metros del derecho, se escapó fácil de sus rivales y siguió su camino triunfal hasta el disco que cruzó con mucha ventaja sobre Tac-Tac que en el final pasó al segundo lugar.

La ganadora vino en 23s.83/100 y en 48s.10/100 hasta completar el muy buen registro de 1m.11s.14/100 para los 1.200 metros de pista pesada.

El stud “Pauli” sigue la “racha” ganadora

En lo que va de este año, el stud “Pauli” propiedad de Mauro Castellazzi y cuyos ejemplares entrena Marcelo Sueldo en San Isidro y monta Gonzalo Borda llevan disputadas diez competencias, tanto en este hipódromo como en los máximos”, y todas fueron con victorias. Un verdadero récord en los anales del turf vernáculo, que ayer le puso el moño triunfal Aterradora Pass que se alzó con la 9na. carrera. Cabe recordar que los tres nombrados se alzaron con la estadística 2025 en sus respectivos rubros y por ahora, siguen sumando éxitos.