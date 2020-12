Posible reemplazo del Chavo: suena el teléfono pero nadie atiende

En el contexto de un fin de semana con mucho más tiempo para reflexionar sobre el futuro deportivo del club, empresarios y representantes se tomaron el trabajo de intentar cruzar llamados y mensajes de texto para buscar activar posibles desembarcos de entrenadores a Estudiantes después de fin de año.

Según pudo saber diario Hoy, fueron por lo menos dos acercamientos a través de mensajes que llegaron a los responsables o dirigentes del Fútbol Profesional, que no recibieron respuestas, ya que desde el Pincha, por el momento, están convencidos en no deshacerse del Chapu Braña y el Chavo

Desábato. En el peor de los casos, una vez que finalice la presente Copa Maradona, la idea es devolverles el lugar que tenían en la Reserva. Esto por el momento no ha madurado, aunque por lo bajo podría significar una salida decorosa.

Según pudo saber este diario, Roberto Trotta fue uno de los entrenadores que habrían sido acercados y sondeados para ver si la dirigencia “picaba”, pero hasta el momento el nombre no tuvo eco ni generó respuestas.

Si bien hay una corriente de opinión que aspira a que de una vez por todas Claudio Gugnali y Julián Camino puedan tener una chance de dirigir en algún momento, estos dos nombres no están en la consideración del área de Fútbol del club, ya que son considerados como “ayudantes” y no como entrenadores, pese a la experiencia que tuvieron en su momento en equipos del ascenso.

Además, Pablo Blanco no ingresaría en el proyecto, ya que su hermano es el actual preparador físico del cuerpo técnico de Desábato.