Rafael Nadal anunció que 2024 podría ser su último año

El español Rafael Nadal está atravesando por un mo­mento de inflexión en su carrera y, tras un año complicado, que lo tuvo alejado de las canchas por lesiones, anunció que probablemente el 2024 sea el último en el circuito como profesional.

Al menos, la leyenda garantizó que volverá a competir en la temporada 2024, comenzando por el ATP de Brisbane, en la antesala al Abierto de Australia. Con un mensaje reflexivo que grabó para sus seguidores en las redes sociales, el máximo ganador de Roland Garros sentenció: “Lo normal es que sea mi último año”.

“Claro que en muchos momentos he pensado que ya no tenía sentido, que ya al final son muchos años, muchas cosas, muchas horas de trabajo en que no ves el resultado, pero sigo pensando lo que dije: no merecía terminar mi carrera en una sala de prensa”, comenzó Rafa en el video que publicó en sus redes sociales.

“Creo que las ganas de la gente que me quiere volver a ver jugar de alguna manera tienen un impacto. Muy probablemente sea mi último año. Hay posibilidades de que sea medio año, un año completo, de que no podamos llegar a todo eso. Son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de contestar, esa es la verdad. Solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir y que sigo teniendo en mi cabeza que lo normal es que sea mi último año, y voy a disfrutar cada torneo”, sentenció el jugador de 37 años de edad.

Tras el anuncio de su regreso a la competición y una vez fijado el calendario de vuelta al circuito, Rafael Nadal ha emprendido una nueva fase en su preparación y, ya en Kuwait, en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy de Zhara, ha dado un paso más en su puesta a punto.

“Es genial estar aquí en Kuwait para unos días de práctica. Increíble atención de todos. Gracias de antemano por todo”, señalaba Rafael Nadal, que está acompañado en Kuwait por algunos miembros de su equipo, como los entrenadores Carlos Moyá y Marc López y su fisioterapeuta Rafael Maymo.

Nadal, que regresará a Mallorca para estar con su familia durante las fiestas navideñas, acudirá a final de año a Brisbane, donde iniciará su regreso a la competición. El ganador de 22 Grand Slam jugará este evento de categoría 250 casi un año después de su lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que sufrió en el pasado Abierto de Australia. Después del torneo de Brisbane afrontará la participación en el primer Grand Slam de la temporada, en Melbourne.