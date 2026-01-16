River, muy cerca de desprenderse del chileno Díaz

Sin lugar en el actual plantel de River, Paulo Díaz atraviesa un momento de definiciones. Aunque todavía no hay ofertas formales sobre la mesa, el defensor chileno recibió varios sondeos desde la Major League Soccer y su futuro podría estar en Estados Unidos.

Ni la salida de Sebastián Boselli ni las dificultades para incorporar un zaguero central, con la negociación por Jhohan Romaña estancada, modificaron la postura de Marcelo Gallardo, que hoy no lo tiene en cuenta.

El panorama marca un fuerte contraste con el pasado reciente. Paulo Díaz pasó de ser uno de los defensores más valorados del continente a quedar fuera de las listas de concentrados en partidos decisivos a fines de 2025. Si bien realizó toda la pretemporada con el plantel profesional, ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes durante el amistoso que River le ganó a Millonarios en Uruguay.

Con dos años de contrato por delante, la situación resulta incómoda para ambas partes. Tras seis años y medio en el club y 214 partidos con la banda roja, en Núñez coinciden en que su ciclo está cumplido. Sin embargo, su elevado salario y sus pretensiones económicas y deportivas enfriaron varios intentos de salida. Así, lleva más de un mes entrenándose con normalidad, pero sin chances concretas de volver a jugar.

A los 31 años y luego de algunos problemas de rodilla, el chileno pretende mantenerse en el máximo nivel competitivo. Sin ofertas de clubes de elite, la MLS gana terreno como opción viable. Aunque fue sondeado desde Arabia Saudita, descartó esa posibilidad por motivos familiares. River, en tanto, espera recibir cerca de tres millones de dólares por su pase, una cifra que responde más a la necesidad de liberar masa salarial que a la jerarquía del jugador.

A la espera de Peñarol

El sábado a las 22.00, River estará enfrentando a Peñarol en su segundo amistoso de pretemporada, donde Gallardo podrá poner nuevamente en cancha a sus jugadores para sacar conclusiones pensando en el arranque de la competencia. Por otra parte ese mismo día jugará en primer turno Unión de Santa Fe, a las 18.00 contra Defensor Sporting; y a las 20.00, será el turno de San Lorenzo de Almagro contra Cerro Porteño.

RESULTADO DE PARTIDOS AMISTOSOS

Amistosos del jueves

Belgrano 2-0 Defensa y Justicia

Progreso de Uruguay 1-2 Atlético Tucumán

Amistosos del viernes

18.15, Cúcuta de Colombia - Huracán

21.00, Montevideo Wanderers - Independiente