River y Racing se juegan el pase a la siguiente fase

Esta tarde, desde las 19.15, Racing recibe a River en el Cilindro de Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura. Poco más de un mes después del clásico por Copa Argentina, que fue un oasis en el mal momento del conjunto de Marcelo Gallardo, ambos equipos vuelven a verse las caras en un partido repleto de morbo.

River llega a este encuentro en medio de la crisis futbolística más importante desde que Gallardo es el entrenador del club. Ganó dos de los últimos 12 partidos y sufrió derrotas muy dolorosas como la eliminación frente a Palmeiras de la Copa Libertadores, la caída por penales ante Independiente Rivadavia en Copa Argentina o el golpazo ante Boca en el Superclásico. Viene de igualar sin goles en Liniers ante Vélez, empate que lo dejó sexto en la Zona B y sin chances de obtener el tercer lugar en la tabla anual, puesto que le daba, al menos, la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.

Lo positivo para el conjunto de Núñez es que todavía tiene la posibilidad de levantar el Clausura y con ello asegurar la clasificación al certamen más prestigioso del continente. Hoy, teniendo en cuenta el presente deportivo, parece una utopía, pero también es cierto que contra este mismo rival se vio una de las mejores versiones del equipo en aquel partido celebrado en el Gigante de Arroyito el pasado 2 de octubre. Al igual que aquella tarde-noche, los focos estarán puestos en Maximiliano Salas, Marcos Acuña y Juan Fernando Quintero, los ex-Racing que volverán al Cilindro con la Banda Roja.

En cuanto a la formación, el Muñeco mantiene algunas dudas más allá de las buenas noticias de que Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta irán de arranque luego de dejar atrás sus respectivas molestias físicas. Todavía no está decidido si el acompañante de Enzo Pérez en el eje será Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; en la mitad de la cancha también está la duda de si jugará Giuliano Galoppo o Santiago Lencina. La presencia de Facundo Colidio está prácticamente descartada, debido a que todavía no se recuperó del todo de su lesión en el isquiotibial izquierdo.

