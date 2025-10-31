Ruby: San Luis y Champagnat jugarán la final en La Plata RC

En el marco de la definición por la permanencia y el último cupo para integrar el selecto grupo de 14 equipos que disputarán el Top 14 de la URBA en 2026, quedó confirmado que San Luis y Champagnat se enfrentarán el próximo sábado 8 de noviembre a las 18 horas, en la cancha número 1 de La Plata Rugby Club.

Si bien el escenario ya estaba definido, restaba la confirmación del horario para esta esperada final que cerrará el cuadro del próximo campeonato de la Unión de Rugby de Buenos Aires, en el que ya tienen su lugar asegurado Los Matreros y Atlético del Rosario, recientemente ascendidos desde la Primera A.

El club de Gonnet fue elegido por su infraestructura y por las obras de ampliación de tribunas realizadas bajo supervisión de la URBA, lo que permitirá albergar una jornada completa de definiciones que incluirá finales y repechajes de distintas categorías.

El cronograma del sábado 8 de noviembre será el siguiente: a las 12, en la cancha 3, Arsenal Náutico de Zárate enfrentará a Vicente López por el repechaje de Segunda/Tercera; en simultáneo, Liceo Militar jugará ante San Carlos en la cancha 1 (Primera B/Primera C). A las 15, San Albano y Círculo Universitario de Quilmes se medirán por el ascenso de Primera A/Primera B; y Tigre jugará ante San Miguel (Primera C/Segunda). El cierre de la jornada será a las 18 con el duelo entre San Luis y Champagnat, que definirá quién se queda en la máxima categoría del rugby bonaerense.

El femenino de La Plata Rugby irá en busca de otro título

El domingo 2 de noviembre en el CASI, se disputará la final del Torneo de Rugby Femenino de la URBA entre La Plata RC y Ciudad de Buenos Aires, equipos que finalizaron en la primera y segunda posición de la fase regular del Top 9, con 56 y 42 unidades respectivamente.

El encuentro entre La Plata RC vs. Ciudad de Bs As será a las 17 hs, mientras que en la previa se enfrentarán en la final de Primera B, La Salle vs Del Oeste, a las 15 hs.

Las platenses son las máximas ganadoras de la categoría con 8 títulos en su haber, mientras que las chicas de Ciudad van por el primer título de su historia.

En los encuentros entre ambas en esta temporada las platenses se impusieron por 32-12 en la 2da fecha y por 38-16 en la fecha 16.