Rugby: convocaron a los platenses Cinti y Mendy para los Los Pumas Seven

La ciudad de La Plata vuelve a tener representantes en las filas del seleccionado de rugby nacional. En esta oportunidad, será integrando el plantel de Los Pumas 7’s, quienes serán los verdaderos protagonistas durante el año 2021 ya que participarán de los Juegos Olímpicos de Tokio.



De cara al armado del plantel definitivo, los jóvenes platenses Ignacio Mendy y Lucio Cinti, del Club Los Tilos y La Plata Rugby Club respectivamente, formarán parte de la primera convocatoria del año. Esta misma tendrá lugar en Pinamar desde el lunes 11 de enero, cuando los Pumas 7's lleven a cabo una nueva etapa de preparación, con el Club Camarones como sede de entrenamientos, hasta el día jueves 21 del corriente.



Serán 18 los convocados por Santiago Gómez Cora, quien optó por volver a incluir a Cinti que volvió hace algunas semanas de la travesía por Australia en el Tres Naciones integrando el seleccionado mayor de Los Pumas que conduce Mario Ledesma.

El back platense estuvo entre los suplentes en la histórica victoria sobre los All Blacks, pero no llegó a debutar.



Mientras que Ignacio Mendy, quien a sus 20 años ya tuvo recorrido junto al seleccionado de seven, volverá a ser parte del equipo tras perderse la última competencia disputada en Chile, que dejó a Los Pumas como los flamantes campeones sudamericanos.



El coach, Santiago Gómez Cora, tiene como máximo desafío en 2021 afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio, pero en el calendario deportivo tendrá que afrontar la primera escala de competencia para Los Pumas 7's en el mes de febrero, en Madrid, mientras World Rugby continúa postergando las etapas del circuito.



El capitán del equipo, Santiago Álvarez Fourcade, habló en conferencia de prensa y contó: “El objetivo de esta pretemporada es seguir con la preparación para los Juegos Olímpicos. En la cuarentena pudimos arrancar a entrenar temprano y terminar el año con un torneo en Chile. Tenemos que seguir con eso. Tratar de no perder el ritmo de juego que hoy en día nos hace falta por la ausencia de competencia. Tratar de mantenernos para llegar de la mejor manera a Tokio 2021”.



La lista completa de los 18 convocados es: Lautaro Bazán Vélez, Matías Osadczuk, Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Lucio Cinti, Germán Schulz, Santiago Mare, Tomás Vanni, Gastón Revol, Rodrigo Etchart, Ignacio Mendy, Rodrigo Isgro, Marcos Moroni, Marcos Moneta, Joaquín de la Vega, Francisco Ulloa, Fernando Luna, Luciano González Rizzoni y Franco Sábato.