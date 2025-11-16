Rugby: Los Pumas se enfrentan ante Escocia en un duelo clave

El equipo dirigido por Felipe Contepomi enfrentará hoy, desde las 12.10 hs en Edimburgo, a Escocia en un encuentro decisivo para las aspiraciones del seleccionado argentino. El objetivo principal es sostener el sexto puesto del ranking mundial, una ubicación clave para llegar como cabeza de serie al sorteo de la Copa del Mundo 2027, que se realizará el próximo 3 de diciembre. La presión es alta y el margen de error, mínimo.

Los Pumas llegan a un estadio históricamente complejo: hace ya una década que el equipo argentino no logra ganar en tierras escocesas, un dato que agrega un desafío adicional al cruce. En este 2025, sin embargo, el equipo buscará cortar esa racha negativa y obtener un triunfo que no solo tendría valor simbólico, sino que podría consolidar de manera definitiva su posición entre los mejores seleccionados del planeta.

Las posibles combinaciones de puntos en el ranking agregan aún más suspenso al partido. Si Los Pumas consiguen una victoria con punto bonus, sumarán 1.49 unidades, lo que ampliaría la distancia respecto de los Wallabies e incluso frente a Escocia. En caso de ganar sin bonus, la ganancia será menor pero igualmente significativa: 0.99 puntos.

El escenario cambia por completo si el resultado es adverso. Una derrota ajustada, por siete puntos o menos, otorgaría el bonus defensivo, pero aun así el equipo perdería 1.01 puntos en el ranking, comprometiendo seriamente su posición. Esa caída dejaría a Escocia peligrosamente cerca. Peor aún sería una derrota sin bonus: Argentina perdería 1.51 puntos, lo que reduciría la brecha con los escoceses a apenas 0.6 unidades, a la espera además de lo que suceda con Australia en su visita a Irlanda, otro duelo determinante.

Hoy, el seleccionado argentino ocupa la sexta posición del ranking de World Rugby con 84.30 puntos, seguido por Australia con 81.69 y por Escocia, octavo, con 81.21. La combinación de resultados del fin de semana podría reordenar este bloque de perseguidores, por lo que lo que ocurra en Edimburgo será crucial. Los Pumas saben que no solo se juegan un partido: se juegan su lugar entre los grandes de cara al futuro inmediato.