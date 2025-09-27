Rugby: Los Tilos y CASI protagonizan el duelo de la fecha en La Plata

La jornada del Top 12 de la URBA tendrá un atractivo especial en Barrio Obrero, donde desde las 15:30 horas, Los Tilos recibirá al CASI en un partido decisivo en la pelea por los playoffs.

El conjunto platense atraviesa una temporada histórica, comparable con la inolvidable campaña de 2002 que lo llevó a disputar su única semifinal. Llega a este cruce con cinco victorias consecutivas, incluida la resonante ante Belgrano Athletic en Virrey del Pino, donde se impuso por la mínima diferencia (32-31). Con el quinto puesto asegurado y una ventaja de 16 puntos sobre Regatas Bella Vista, Los Tilos va por más: sueña con instalarse entre los cuatro mejores.

Para la Academia, el compromiso también es crucial. Con una ventaja de 15 unidades sobre los platenses, depende en gran medida de lo que ocurra en La Plata para confirmar su clasificación. Una caída con punto bonus obligará a hacer cuentas, analizando la diferencia de tantos y los resultados de las dos fechas restantes. El triunfo en el clásico fue un envión anímico para volver a las semifinales después de 16 años.

La meta de ambos está clara: llegar a las finales en La Catedral. Para CASI, anfitrión de las definiciones, el objetivo tiene un valor especial; el año pasado quedaron quintos, pero en esta temporada se mantuvieron en la cima hasta las últimas jornadas. Los Tilos, en tanto, vive un año inolvidable: ascender y codearse con los candidatos de siempre ya es un logro, aunque la ilusión de dar otro paso histórico sigue más viva que nunca.

Por otro lado, La Plata Rugby Club visitará a Buenos Aires CRC para consumar el objetivo de la temporada: asegurarse la permanencia en la élite de la URBA. La Plata está décimo, pero con una ventaja de ocho puntos sobre el León. Viene de conseguir una victoria clave ante Hindú Club en su cancha, por 36 a 29. Los Canarios no hicieron un gran torneo, pero necesitan ratificar su plaza en el Top 14 del año que viene. Y para eso deberán sacar un buen resultado en Victoria.

Por último, San Luis visitará al SIC en Boulogne, en un partido clave para los dos equipos, con distintos objetivos en el camino. El San Isidro Club buscará sellar su clasificación, mientras que San Luis intentará evitar jugar la Permanencia.

En el Torneo de Primera A, Universitario será local ante el difícil Champagnat mientras que en la Tercera División, el líder Albatros visitará a Porteño.