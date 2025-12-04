Rugby: se sorteó el Mundial de Rugby 2027

Este miércoles, en la ciudad de Sídney, se realizó el sorteo oficial de la Copa del Mundo de Rugby Australia 2027, que tendrá un formato ampliado y la presencia de tres seleccionados sudamericanos: Argentina, Uruguay y Chile. Para Los Pumas, dirigidos por Felipe Contepomi, el sorteo definió una zona exigente: integrarán el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá.

La edición 2027 marcará un cambio histórico en el torneo, que pasará de 20 a 24 participantes. De este modo, la fase de grupos estará compuesta por seis zonas de cuatro equipos, y por primera vez habrá instancia de octavos de final. Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros, lo que amplía la competencia y abre nuevas posibilidades para las naciones emergentes.

La Copa del Mundo se disputará en siete ciudades australianas: Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville, que serán sede de los encuentros durante el mes de competencia. En tanto, el fixture completo será oficializado el 3 de febrero de 2026, fecha en la que se conocerán días, horarios y estadios de cada compromiso.

Para Los Pumas comienza así el camino hacia un nuevo desafío mundialista, con un grupo variado y con rivales de estilos distintos, en un torneo que promete mayor paridad y un formato renovado.

El entrenador argentino habló tras conocer a su rivales y dijo: “Es como venía diciendo durante la ventana de noviembre, más allá del sorteo, lo importante es cómo uno llega a octubre de 2027. Queda mucho tiempo por delante todavía, 22 meses”.

“Es interesante jugar con Fiji, con quien no nos hemos enfrentado muchas veces los últimos años, pero sabemos el equipo que es y las sorpresas que suelen dar en los Mundiales”. “Después está España, que tiene muchos argentinos y es un condimento, y Canadá que es un equipo que viene levantando”, completó Contepomi.

Los grupos de RWC Australia 2027

GRUPO A

Nueva Zelanda

Australia

Chile

Hong Kong

GRUPO B

Sudáfrica

Italia

Georgia

Rumania

GRUPO C

Argentina

Fiji

España

Canadá

GRUPO D

Irlanda

Escocia

Uruguay

Portugal

GRUPO E

Francia

Japón

Estados Unidos

Samoa

GRUPO F

Inglaterra

Gales

Tonga

Zimbabue