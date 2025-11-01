San Carlos va por la recuperación en Burzaco

Con el objetivo de recuperar terreno en el Torneo Clausura de la B Metropolitana, Villa San Carlos buscará reencontrarse con el triunfo este sábado cuando visite a San Martín de Burzaco. El encuentro se jugará desde las 15.30 y contará con el arbitraje de Gabriel Gutiérrez. El equipo conducido por Pablo Miranda intentará dejar atrás los altibajos recientes y volver a sumar de a tres en el campeonato.

A 11 puntos del puntero Midland, la prioridad de los del Pájaro es tratar de alcanzar nuevamente los puestos de Reducido, hoy suma 53, está en la misma línea que Excursionistas que hoy es el último que ingresa, como también tratar de acomodarse para el boleto a Copa Argentina 2026, algo clave para la institución.

Lo concreto es que la formación no está definida y habrá varias bajas sensibles como Alejo Lloyaiy y Emanuel Zagert. Además, Luciano Machín sufrió una contractura en el gemelo derecho.