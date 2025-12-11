Se definieron los rivales en las zonas del Pincha y del Lobo para el 2026

Finalmente Ayer, tras un fallido intento de realización el martes, se realizó en la AFA el sorteo en el que se dio a conocer cómo quedaron las zonas de equipos para el próximo Torneo Apertura y el Clausura de 2026. En tal sentido, tal como ocurrió en el 2025, Estudiantes estará con Boca estará en el grupo A, mientras que Gimnasia lo hará con River en el B.

El Pincha compartirá la zona con otros equipos como Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Vélez, o Lanús. Mientras que el Lobo jugará ante Huracán, Racing, Barracas, Belgrano y Argentinos Juniors, entre otros rivales.

Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, los recién ascendidos de la Primera Nacional que quedaron emparejados con Instituto e Independiente Rivadavia, integran las zonas B y A, respectivamente.

En tanto, el primer Superclásico del año entre River y Boca se disputará en el Estadio Monumental con fecha a confirmar.

El que más difícil la tiene es Boca, que enfrentará a los otros cuatro grandes en el Apertura, porque además de compartir zona con San Lorenzo e Independiente y jugar frente a River, en la fecha Interzonal tendrá un duro compromiso contra Racing, que viene de eliminarlo en las semifinales del Clausura.

Los de Marcelo Gallardo, por su parte, se verán las caras con Vélez en la Interzonal.

ZONA A

Boca

Defensa y Justicia

Vélez

Deportivo Riestra

Lanús

Talleres

Instituto

Estudiantes

Platense

Gimnasia de Mendoza

San Lorenzo

Independiente

Newell's

Unión

Central Córdoba

ZONA B

River

Atlético Tucumán

Aldosivi

Barracas Central

Gimnasia

Estudiantes (Río Cuarto)

Banfield

Argentinos Juniors

Racing

R. Central

Huracán

Indepte. Rivadavia (M)

Belgrano

Sarmiento

Tigre