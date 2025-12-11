Se definieron los rivales en las zonas del Pincha y del Lobo para el 2026
Estudiantes volverá a estar en la zona A y deberá medirse con Gimnasia de Mendoza, Independiente, San Lorenzo y Boca entre otros. El Lobo, en tanto, se enfrentará a River, Racing y Estudiantes de Río Cuarto entre otros.
Finalmente Ayer, tras un fallido intento de realización el martes, se realizó en la AFA el sorteo en el que se dio a conocer cómo quedaron las zonas de equipos para el próximo Torneo Apertura y el Clausura de 2026. En tal sentido, tal como ocurrió en el 2025, Estudiantes estará con Boca estará en el grupo A, mientras que Gimnasia lo hará con River en el B.
El Pincha compartirá la zona con otros equipos como Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Vélez, o Lanús. Mientras que el Lobo jugará ante Huracán, Racing, Barracas, Belgrano y Argentinos Juniors, entre otros rivales.
Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, los recién ascendidos de la Primera Nacional que quedaron emparejados con Instituto e Independiente Rivadavia, integran las zonas B y A, respectivamente.
En tanto, el primer Superclásico del año entre River y Boca se disputará en el Estadio Monumental con fecha a confirmar.
El que más difícil la tiene es Boca, que enfrentará a los otros cuatro grandes en el Apertura, porque además de compartir zona con San Lorenzo e Independiente y jugar frente a River, en la fecha Interzonal tendrá un duro compromiso contra Racing, que viene de eliminarlo en las semifinales del Clausura.
Los de Marcelo Gallardo, por su parte, se verán las caras con Vélez en la Interzonal.
ZONA A
Boca
Defensa y Justicia
Vélez
Deportivo Riestra
Lanús
Talleres
Instituto
Estudiantes
Platense
Gimnasia de Mendoza
San Lorenzo
Independiente
Newell's
Unión
Central Córdoba
ZONA B
River
Atlético Tucumán
Aldosivi
Barracas Central
Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto)
Banfield
Argentinos Juniors
Racing
R. Central
Huracán
Indepte. Rivadavia (M)
Belgrano
Sarmiento
Tigre