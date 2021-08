¿Se guarda al Pulga para la Copa?

El Lobo estará jugando este viernes contra Colón de Santa Fe en un partido clave para seguir en el camino de la victoria, cómo así también para ponerse a tiro en la pelea por los puestos de arriba. Esto se debe a que los dos equipos se encuentran cerca de Independiente, el actual puntero de la Liga Profesional.

Pero a pesar de que será un encuentro trascendental, Luis Miguel Rodríguez por ahora no será tenido en cuenta para que vuelva al Cementerio de los Elefantes y enfrentar a su exequipo. Esto se debe a que Gimnasia jugará en una semana los octavos de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors en la cancha de Banfield y al ser otro objetivo muy importante para el Mens Sana se piensa resguardarlo y que no sea parte del once inicial.

Por eso mismo, y teniendo en cuenta que el Pulga viene de jugar tres partidos en una semana, el cuerpo técnico prefiere priorizar lo físico del número 8 que además volvió a jugar antes de lo debido tras el desgarro sufrido antes de que inicie el torneo. Mismo el domingo, pidió el cambio por una pequeña sobrecarga producto del trajín hecho y esta vuelta anticipada.

Además, el delantero iba a vivir diferentes sensaciones al volver a Santa Fe porque a pesar de salir campeón con el Sabalero siendo el capitán y figura, luego se dieron momentos de tensión a la hora de la renovación y las posteriores negociaciones no solamente con el club Rojinegro sino también con Atlético Tucumán y el Tripero, donde finalmente desembarcó.

De esta manera, mañana cuando se entrene el Lobo por la mañana y luego viaje al mediodía a Santa Fe con los concentrados definidos, se sabrá si al menos el delantero tucumano estará en la lista de los convocados o ni siquiera estará en el banco.

Espinoza, el árbitro

del viernes

Fernando Espinoza fue el árbitro designado para el partido entre Gimnasia y Colón este viernes a las 19 en el Cementerio de los Elefantes. El juez ya dirigió al Lobo en este inicio de torneo cuando recibió en la primera fecha a Platense en el Bosque.