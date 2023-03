Tarragona agradeció a los hinchas

Después de días de euforia y en los que fue el centro de atención, el goleador de Gimnasia Cristian Tarragona tuvo unas palabras de agradecimiento para los hinchas triperos mediante sus redes sociales.

En su Instagram personal, quien ­convirtió el gol de la victoria para cortar la racha contra Estudiantes dijo: “Siento una alegría inmensa por poder ser parte de algo que generó mucha felicidad a tantas personas, muy contento con todo lo que se vivió, por tantos mensajes de cariño. No me olvido que estuvieron en un momento muy difícil para mí y poder compartir esto todos juntos no tiene precio”.