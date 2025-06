Tarragona desestimó la oferta de Gimnasia para jugar en Unión

The Great War voló como una “gaviota” del pique a la llegada

The Great War, en desahogado final, con el voto de esta página, se alzó con el Premio “Day For Life” (1.200 mts.). El jockey Aníbal Cabrera la puso a la descubierta ni bien se abrieron las gateras y se las trajo a la rastra. Buena victoria de la hija de The Great Day.

por galopón