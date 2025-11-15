Tenis: Argentina dio un gran paso en la Billie Jean King

La Selección Argentina de Tenis YPF dio un paso decisivo en su objetivo de acceder a los Qualifiers de la Billie Jean King Cup al superar por 3-0 a Eslovaquia en la serie disputada en Córdoba. En el polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tenis Club, Solana Sierra y Julia Riera marcaron el rumbo con actuaciones sólidas en los singles. Sierra, primera raqueta del equipo, derrotó a Rebecca Sramkova por 6-2 y 6-4, mientras que Riera había abierto la jornada con un contundente 6-2 y 6-1 ante Viktoria Hruncakova. En el cierre, el dobles conformado por Riera y Jazmín Ortenzi venció a Katarina Kuzmova y Nina Vargova por 6-4, 3-6 y 6-4.

El equipo dirigido por Mercedes Paz dominó con claridad a un rival que llegó con bajas importantes y que no logró adaptarse a la superficie. El triunfo renueva las expectativas de Argentina, que buscará avanzar a la siguiente instancia luego de cuatro eliminaciones consecutivas. Para lograrlo, deberá vencer este domingo a Suiza, desde las 11:00.

El éxito de Riera en el primer turno no solo encaminó la serie, sino que además le permitió alcanzar un registro histórico en la competencia: llegó a 16 triunfos en singles en la Billie Jean King Cup e igualó la marca de Gisela Dulko, ubicándose como la tercera jugadora argentina con más victorias individuales, detrás de Paula Ormaechea y Florencia Labat. Con un récord de 16-2, la pergaminense continúa consolidando su lugar entre las figuras más destacadas del tenis nacional en el certamen.

Tras su actuación, Riera analizó su rendimiento y reconoció que el estilo de su rival, proclive a estirar los puntos, la obligó a mantener la iniciativa. Valoró además las condiciones de la cancha, que favorecieron su juego, y destacó el sostén del equipo durante toda la jornada, un elemento que –según afirmó– le permitió competir con mayor soltura.