Tenis: con grandes estrellas, se jugará el torneo por la paz

Grandes figuras del tenis mundial participarán de un nuevo torneo a favor de Ucrania. Se trata de los tenistas españoles Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, y Rafael Nadal (2°), el alemán Alexander Zverev (12°), entre otros jugadores y jugadoras. Participarán en la ciudad de Melbourne (Australia) en un acto benéfico denominado “El tenis juega por la paz”, en favor de los afectados en Ucrania, en guerra con Rusia tras la invasión de febrero de 2022.

Según confirmó en la jornada de ayer la organización del Abierto de Australia, los tenistas Top 10 jugarán el 11 de enero dicho torneo de beneficencia. La recaudación de la competencia se destinará a las organizaciones Unicef Australia y Global Giving, que atienden a los afectados por la guerra en Ucrania, señaló la agencia de noticias DPA.

Por otro lado, en el circuito mundial continúan los problemas para el serbio Novak Djokovic. El quinto en el escalafón mundial de la ATP no jugaría en marzo próximo tres torneos en los Estados Unidos, debido a que ese país acaba de anunciar que prorroga la prohibición de entrada a los no vacunados hasta el próximo 10 de abril. La noticia cambiaría los planes del ex número 1 del mundo, quien en su momento decidió no vacunarse contra la Covid-19, consignó Mundo Deportivo.

Eso significa que Nole no podría jugar nuevamente los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, programados para el tercer mes del año, y el serbio perdería la opción de sumar 2.000 valiosos puntos en su lucha con los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Nadal por el trono del tenis mundial.

Como próximo objetivo, Djokovic volverá a participar del Abierto de Australia, que le presentó dificultades en el 2022 cuando fue deportado del país oceánico por no estar vacunado, pero que ya cuenta con la autorización.