Turf: se corre en San Isidro con presencia platense

El clásico Orbit (L-1.400 mts) será el momento culminante de la reunión de esta tarde en el Hipódromo de San Isidro en el marco de un programa conformado por diez carreras. Ubicado en sexto turno, está reservado para yeguas de 4 años y más edad y al llamado respondieron ocho ejemplares mediofondistas. Nuestro voto será para Bless Candy que viene de ganar en esta pista y hoy tratará de repetir ese desplazamiento.

Pero no la tendrá fácil porque Monte Ligera será una seria rival, avalada porque también viene de imponerse en esta cancha, lo cual la torna en un hueso duro de roer. Buscará terciar en la discusión De Beauvoir, que intentará superar el último tropiezo que sufriera en el hipódromo de Palermo.

CANDIDATOS PARA HOY EN SAN ISIDRO

1ª.) PRETTY WILLING (3) INFORMÁTICO STAR (9) VIDEO MAR (1)

2ª.) FARO (8) IKER CHICO (9) CHE SANTINO (7)

3ª.) MÁXIMO EQUAL (9) IL PESCALLINO (8) MY FREUD (14)

4ª.) OXBRIDGE (12) LOED LUCAS (14) RÍO DE SANGRE (3)

5ª.) SAMBIONI (1) NEW BALANCE (3) INSIDE TRADER (9)

6ª.) BLESS CANDY (7) MONTE LIGERA (1) DE BEAUVOIR (6)

7ª.) DRUMGUISH (11 ) MASTER NABEEL (12) NOSTALGIQUE (3)

8ª.) AMARETTO (4) POTRO VINY (6) FLECHADOR SECRETO (16)

9ª.) BEJACITY (2) BETINHO (4) DANCER TRUE (8)

10ª.) FORTY SALTARINA (11) FRAU STRIPES (8) CALISTEMIA (2)