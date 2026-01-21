Un debut que ilusiona

El 4-0 ante Ituzaingó no solo dejó el primer triunfo del año y un estreno sólido para el bicampeón: también encendió una luz de esperanza en un puesto clave. A los 27 minutos del segundo tiempo, con el partido resuelto en el Florencio Sola, Eduardo Domínguez mandó a la cancha a Valente Pierani, defensor central categoría 2006, y el juvenil respondió con solvencia en su presentación absoluta en Primera.

El ingreso del nicoleño, figura en el último Mundial Sub-20 con Argentina, fue celebrado por la gente que reconoce en él un proyecto de zaguero moderno: firme, atento y con personalidad. Pierani tuvo pocas intervenciones, pero cada una transmitió seguridad, algo valioso para un Estudiantes que busca variantes en la última línea en pleno mercado de pases.

Tras el partido, el pibe no ocultó su emoción: “Soñé mucho con este momento. Llegué muy chico al club y siempre tuve en claro que este era mi sueño”. Con apenas minutos en cancha, Pierani dejó claro que viene a competir y a sumar. Y el Pincha, que necesita renovar energías en defensa, encontró un motivo más para ilusionarse.