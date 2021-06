Weigandt se despidió de Gimnasia: "Los voy a llevar siempre en mi corazón"

Durante la jornada de este lunes, tras iniciar el operativo retorno a Boca, Marcelo Weigandt realizó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram para despedirse de Gimnasia, donde vivió momentos únicos durante su estadía, según su relato. El Chelo además le dedicó unas emotivas palabras a a Diego Maradona, quien fuera su entrenador por unos meses.

"Por este medio quería despedirme del club que me abrió las puertas, gracias por cada momento hermoso. Desde el primer día que llegue me sentí muy feliz. Gracias a todos los que conforman esta hermosa institución. También agradecer a los triperos y triperas por el cariño inmenso que me hacían llegar", expresó.

Además de las sentidas palabras, Weigandt se acordó también de Diego Maradona, el entrenador que lo llevó a Gimnasia. "Los voy a llevar siempre en mi corazón y gracias por todo. Gracias al más grande por elegirme para estar en su equipo", completó.