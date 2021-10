Agustín Rada: “La Plata es mi segundo hogar”

Agustín Rada vive un momento grandioso. Al éxito que venía teniendo con sus espectáculos presenciales, que combinan música, humor y más, y sus especiales para Flow, su fuerte presencia en redes sociales, sumó la conducción del ciclo vespertino Match game, un formato foráneo en donde juega a la conducción desde un lugar lúdico. Ahora llega este sábado al Coliseo Podestá para despedirse finalmente de Serendipia, su último show. Diario Hoy dialogó con él para saber más detalles de su arribo a La Plata.

—Estás despidiéndote del espectáculo, ¿finalmente en esta nueva apertura sentís que realmente lo estás haciendo?

—Sí, esta es definitivamente la despedida. En el medio de nuestra gira despedida nos agarró la pandemia, y bueno, tuvimos que dividirla en dos partes. Con la salida de la obra en Netflix sentimos que se cierra este ciclo para abrirse otro, como siempre lleno de nuevas cosas.

—¿Cómo conjugás la gira, presentación, con el rol de presentador en el programa de ­entretenimientos?

—La agenda se pone intensa. Sin dudas. Pero cuando tengo esos momentos de no dar más me freno un cachito a repasar y me digo y me repito y trato de nunca olvidarme de la vida maravillosa que tengo. Hoy hay que meterle más el cuerpo que otras, pero la construcción en la que estamos nos llena de gozo y orgullo. Quizá sí, es la oportunidad para aprender a dosificar: nunca fui bueno en eso.

—¿Qué sentís al volver a La Plata?

—La Plata es mi segundo hogar. En esta ciudad crie a mi hija la mitad de su vida y todas las mañanas vengo a traerla a la escuela. Le tengo un gran cariño a sus diagonales y a su gente. Siempre me llenan de alegría.

—¿Tenés alguna anécdota en particular de algunas de las muchas veces que viniste a la ciudad?

—Siempre me llevo anécdotas de cada lugar al que voy. Y en el momento me digo: “La tengo que anotar porque es buenísima”. Y después no lo hago, y me las olvido.

—¿Con qué se van a encontrar los espectadores el fin de semana en el show que brindarás en el Coliseo Podestá?

—Se van a encontrar con una obra que tengo la ilusión y la fe que los va a hacer pasar por muchos estados: amor, reflexión, nostalgia y mucha risa. Mucha. Si logro eso, si logro ­cambiarle el día a alguien, me doy por hecho. Me voy feliz.