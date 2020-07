Anabel Cherubito: “Este momento lo transito bastante bien, con resignación”

Nacida en la Argentina, pero criada en España por el exilio de sus padres, Anabel Cherubito regresó a estas tierras a sus 21 años para empezar una nueva vida. Así fue como abandonó, junto a su familia, el viejo continente y se instaló definitivamente en Buenos Aires. Si bien los primeros tiempos no fueron fáciles, pudo adaptarse y se armó de un perfil en programas de entretenimientos como Atorrantes, ciclo que se emitía a la medianoche y que le sirvió como disparador para foguearse en los medios de comunicación y alcanzar notoriedad pública. Tiempo después continuó con más proyectos para la televisión en vivo, ficciones y también sobre las tablas.

Antes del confinamiento obligatorio, Anabel se desempeñaba como parte estable de Ser ellas, una obra que relata un encuentro imaginario entre Eva Perón, Frida Kahlo y Simone de Beauvoir, bajo el guión de Erika Halvorsen. Este proyecto obtuvo el apoyo de la crítica especializada y realizó reiteradas giras y reposiciones. Ahora va por más, porque la actriz recibió la propuesta para integrar una serie cuya producción es española, sin embargo deberá esperar a que las circunstancias vuelvan a la normalidad dada la pandemia imperante. Pero no todo es trabajo en su vida porque, desde hace años, está en pareja con el exfutbolista Luciano Álvarez y son padres de la pequeña Simona. Además participa del Colectivo de Actrices Argentinas, que a pesar del aislamiento, continúan activas. En diálogo con diario Hoy, la artista reflexionó sobre su trayectoria.

—¿Bajo qué circunstancias te tomó la cuarentena preventiva?

—Había iniciado una gira con Ser ellas, una obra teatral que es un encuentro imaginario entre Eva Perón, Simone de Beauvoir y Frida Kahlo, junto a Ana Celentano y Fabiana García Lago. Hicimos funciones en Rosario, nos íbamos a Zárate e iniciamos otras. Este momento lo transito bastante bien, con resignación porque es lo que está pasando. La humanidad está así, es una cosa muy extraña, este virus genera una incertidumbre bestial como todo lo que está pasando. Por suerte, me gusta estar en casa, con mi pareja e hija. Los tres estamos haciendo lo mejor posible. Hay una preocupación lógica porque uno no trabaja, no genera plata pero sabiendo que somos millones de personas los que estamos en iguales condiciones. Somos afortunados en tener una casa, en poder respirar, tener agua y comida. Hay que agradecer todos los días. Si ya lo hacíamos antes, ahora mucho más porque tener techo, poseer agua caliente, comer rico, son todos privilegios.

—¿De qué manera continúan las luchas y conquistas de género?

—Estamos muy activas con mis compañeras dentro del Colectivo de Actrices Argentinas. En plena cuarentena aumentaron los femicidios, los llamados al 144 (línea de ayuda ante violencia de género), las víctimas están con sus agresores dentro de los hogares. Deberían existir más políticas de ayuda, espero que se pueda seguir evolucionando. Tengo una profunda admiración por mis compañeras porque realmente dedican tiempo, invierten horas y garra. Son brillantes y aprendo de ellas.

Un momento inusual en la vida

—En el contexto actual, ¿qué hábitos de consumo cambiaste?

—Nunca fui muy consumista y somos de estar puertas adentro. No pedimos delivery de comida, estamos en un plan de cocinar, comer lo más sano y rico posible e intento ponerle toda la creatividad. La verdad es que no sé cuándo vamos a volver a trabajar. Trato de no pensar porque no quiero entrar en ningún tipo de pánico con la incertidumbre que hay en este contexto.

—¿Qué opinión te merecen las producciones en el streaming?

—Es lo que se viene. Ojalá haya más productores en el país para generar más fuentes de trabajo. En ese sentido, habrá más diversidad en los elencos, precisamos contar otras historias, tener más ficciones, más voces. Me encantan las tramas pensadas para el streaming, espero existan más plataformas para hacer cosas. Estamos en un país que tiene actores, guionistas y directores con muchísimo talento.