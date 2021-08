David Lyons: “En estos días la verdad es lo más importante”

David Lyons, protagonista de las series Revolution, E.R, Seven seconds, y películas como Un lugar secreto, Comer, rezar y amar, encarna en la segunda temporada de Truth be told, de Apple TV+, al detective Aames. Él acompañará a Poppy Parnell (Octavia Spencer), quien intentará resolver el asesinato del marido de su amiga Micah Keith (Kate Hudson). Diario Hoy dialogó en exclusiva para la Argentina con Lyons para conocer más de su ingreso al show y cómo analiza el fenómeno del true crime en la pantalla, la verdad, el periodismo, y mucho más.

—¿Qué otras cosas deben ser dichas, más allá de la verdad, claro?

—En estos días la verdad es lo más importante, descubrir qué es, para entender de dónde venimos, las fuentes de la verdad, vivimos en un mundo de posverdad, hay mucha desinformación y el nombre de la serie habla de la búsqueda de la esencia de todo, eso es lo más importante, y otras cosas importantes para decir son el amor, la bondad, agradecimiento, ternura, necesitamos también de eso, pero creo que la verdad hoy es extremadamente importante.

—Has estado en muchas series, ¿qué hay de particular en esta que presentás? ¿Qué opinión tenés sobre el fenómeno que está viviendo el género?

—Soy un fan del true crime, pero cuando se pone muy oscuro me alejo, creo que hay un morbo sobre el tema, pero también hay algo de la psicología de los hombres blancos que influye. Con respecto a tu primera pregunta, no es frecuente trabajar con un elenco tan increíble como este, es una rareza, así que es un honor ser parte, por la calidad de todos los involucrados. La serie explora las razones tras las acciones de la gente, y en esta temporada veremos el viaje de Poppy como una periodista que es un resultado de sus traumas infantiles, todo tiene que ver con la infancia, y creo que eso lo hace muy diferente, además explorando varias capas del comportamiento humano.

—¿Cómo fue el trabajo con el resto del elenco?

—Fue una experiencia increíble, un placer absoluto, en un nivel único, lo que es maravilloso de ver es que además de ser intérpretes maravillosos, son buenas personas también, entonces es un placer increíble. Llegué en la segunda temporada, todo estaba armado, pero me topé con un equipo increíble, todos se brindaron, no solo en cuanto a su talento, sino en cuanto a su amabilidad, humildad y talento, estoy agradecido por esto.

—¿Encontrás diferencias en trabajar para la televisión tradicional y las plataformas?

—En el proceso no hay muchas diferencias, tal vez sí en el resultado final, cada serie está dictaminada por varios factores, a veces por el guion, el dinero, locaciones, tiempo, pero no si es porque irá a TV o plataformas. Trabajé con los servicios más importantes de streaming, y la experiencia fue increíble, pero también lo fue en la televisión; en las plataformas la manera de contar y las áreas involucradas es inmensa, han vigorizado la industria, creando contenidos de alta calidad, no creo que sea la diferencia, pero es uno de los grandes puntos que tiene.