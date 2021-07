Jason Mraz reversiona su hit Lucky

Jason Mraz reversionó su hit Lucky junto a Emily King. El single es el segundo que se da a conocer de una serie de clásicos reinventados de Mraz, que compartirá en las próximas semanas antes del inicio de su nueva gira.



Los clásicos actualizados y algunas canciones nuevas serán parte de la edición deluxe del álbum Look For The Good, que se lanzará el 16 de julio. A fines de mayo Mraz dio a conocer el primer adelanto de este álbum, una versión ska de su canción ganadora del Grammy Make It Mine. Mraz donará sus ganancias del álbum, incluido el anticipo de su sello discográfico y las regalías posteriores. Serán entregadas a organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Black Lives Matter.