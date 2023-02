Jeanine Meerapfel: “Es una gran lucha hacer cine”

Jeanine Meerapfel es una de las realizadoras pioneras de la Argentina. Aunque vive en Alemania desde sus 20 años, su obra está íntimamente ligada con nuestro país. Durante todo febrero Malba Cine estrenará su último trabajo, Una mujer, además de acompañarlo con una retrospectiva parcial de su obra. En diálogo con diario Hoy cuenta detalles de su presente.

—¿Feliz por el estreno de la película en Malba y la retrospectiva de tus otras películas?

—Me siento muy feliz, me siento muy contenta, sobre todo que se estrene Una mujer en el Malba, me parece maravilloso, porque me importa muchísimo que el público de la Argentina la vea.

—Cuando la presentaste en Mar del Plata te sorprendía que varias generaciones se acercaban y te hablaban de la conexión con la historia de tu madre…

—Yo pienso que tiene que ver con que es una película sobria, es decir, que no hay sentimentalismos en la historia, sino que se cuenta de tal manera que muchas personas pueden entrar en este cuento, se sientan identificadas y se acuerdan de sus familias, porque muchísimas familias argentinas tienen historias de migración, de inmigración. Pienso que tiene que ver con eso, con la forma en la que está contada, una forma que te abre las puertas para las personas, para que ellos asocien sus propias historias.

—¿Fue difícil lograr el tono que tiene la película? No sé, me sale como aséptico…

—No fue difícil, fue una decisión que me salió de las entrañas. Es una cosa que yo decidí mientras estábamos ya filmando, haciendo las tomas yo venía viendo que esta película tiene una forma de ser contada distinta, en el sentido de que tiene algo de ensayo, de cuento verdadero, y pensé, bueno, esto no hay que dramatizarlo demasiado, ni demasiado poco. Hay que quedarse ahí en un tono coloquial que le haga posible a las personas entrar en la historia.

—¿Cómo es para una creadora mirar para atrás y ver este camino recorrido con el cine?

—Es muy lindo y tuve suerte de encontrar tantas buenas compañeras y compañeros en el camino como para poder hacer estos trabajos que hice, porque no los hice sola. Es un sentimiento que te da mucha alegría y te obliga a seguir haciendo buen trabajo, no abandonar, no dejar que te agarre la fiaca o que digas, bueno, ya está o algo así, sino seguir adelante. Siempre fue una lucha, porque es una gran lucha hacer cine, cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo. Es una lucha, pero cuando lo hacés y te das cuenta de que ese cine queda y que lo podés ver hoy y que todavía tiene vigencia: eso te pone muy contenta.