Jossef: “Argentina es uno de los primeros países que me acogió con los brazos abiertos”

Jossef, el cantante de música urbana nacido en Puerto Rico, alcanzó un éxito importante con Persia remix, en el que estuvo acompañado por Eix y Jamby. En diálogo exclusivo con este multimedio, presentó su trayectoria y los hits que tiene en su haber.

—Mientras disfrutás de lo cosechado con ese hit, ahora presentás tu último sencillo, titulado X2. ¿Qué significa este momento para tu carrera? ¿Cómo te visualizás en el oficio?

—Considero realmente que el tema X2 es uno de los mejores que han surgido hasta el momento dentro de mi carrera profesional. Es decir, alcanzar más de cuatro millones de reproducciones en tan solo dos semanas es increíble. Estoy más que agradecido puesto que para mí esto es muy grande. Estoy muy contento, pues estos resultados dan cuenta de que vamos por el buen camino, accionando para bien y como corresponde.

—La canción recorrió el globo terráqueo, generó empatía en los seguidores y te permitió seguir avanzando en tu carrera. ¿Cómo sentís que fue la recepción en la Argentina?

—Argentina, es y siempre será uno de los primeros países que me acogió con los brazos abiertos. Realmente estoy loco por ir allá y conocer a toda su gente. Admito que todos los fanáticos argentinos siempre me tienen mucho cariño y me mandan mensajes de aliento y cariño a través de las redes. Los amo mucho, espero verlos pronto siempre que Dios y el contexto así lo permitan.

—En estos tiempos de aperturas paulatinas, ¿qué análisis realizás sobre la escena musical en la coyuntura actual?

—Si no hubiese pasado la pandemia, no sabríamos cómo hubiese sido ahora. Esto fue un momento de reflexión, y de valorar lo que no sabíamos que teníamos. Dios solo sabe por qué hace las cosas. Él es bueno, y fueron muchas las bendiciones no solo para mí, sino para otros artistas y el mundo en general. Ya estoy loco por hacer shows y estar con ustedes en Argentina, en todos los países latinos, europeos donde reciban mi música con mucho cariño.

—¿Qué características presenta Persia remix para generar empatía en el mundo entero?

—Persia remix es un tema muy especial para mí. Debo dar las gracias a Eix y Jamby El Favo, por aceptar este proyecto y llevarlo por todo lo alto, dándolo todo. Esta es la idea, es decir debemos seguir hacia adelante con los proyectos exitosos y llegar a más países incluso donde no hablen mí mismo idioma. Yo hago música para que la gente se identifique. Es por ello que se trata de seguir expandiendo y creciendo. Llegar a más gente para que lo disfruten, la música es para todos y para que se la vivan como gusten.

—¿Por qué recomendarías al público que conozca tu trabajo artístico?

—Yo quiero que reciban mi trabajo con mucho cariño, que se identifiquen conmigo. Soy un ser que quiere llevar con su música toda la alegría posible y hacer felices a los otros. Mi idea es crear felicidad, momentos felices en donde exista armonía y todos puedan disfrutar el momento.