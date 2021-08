Juan Subirá: “El arte siempre se resignifica”

Juan Subirá continúa su carrera solista, en paralelo a Bersuit Vergarabat, y lanzó Coro de Fantasmas, su segundo disco. Hoy habló con el músico para saber detalles de la propuesta, disponible en todas las plataformas digitales.

—¿Cómo fue el proceso del disco?

—En invierno del año pasado empecé a ir al cuarto de atrás que tengo con todo armado y empecé a pensar ideas, a maquetar canciones, y pensé que era lindo grabar un nuevo disco. Más que nada en un momento de ostracismo y mucha angustia general. En octubre ya lo tenía decidido y le dije a mi hijo mayor que lo iba a hacer y que él, que es baterista, iba a hacerlo conmigo. Así, en noviembre, entramos juntos a un estudio, junto a un bajista; y ese fue el comienzo de esta odisea.

—Quedó como registro de esta época particular…

—Sí, es testimonio. Si bien no son canciones que compuse ahora, elegí temas que me parecían interesantes por una u otra razón. El arte siempre se resignifica y da para muchas lecturas. El tema que da nombre al disco parece estar hablando del contexto, pero es una canción que tengo de hace muchos años, y me pareció que era un buen denominador para conceptualizar toda la obra.

—En el disco se habla de fútbol, política, amistad, ¿son los temas que te interesan a vos?

—Las temáticas se repiten mucho, la cuestión es cómo se abordan. Y el tema es siempre el lenguaje y el modo de decir las cosas. Estas historias me movilizan, varias canciones tienen que ver con personas que ya no están, son voces que siempre siguen estando y desde algún lugar nos hablan.

—Fuiste muy cercano a Palo Pandolfo, ¿cómo recibiste la noticia de su muerte?

—Fue muy doloroso. Era amigo, un artista enorme, gran poeta, gran músico. Nos conocíamos de varios lugares, coincidimos en muchos espacios, durante muchos años; tocamos juntos, cantó en mi primer disco.