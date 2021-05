La nueva película del platense Ramiro García Bogliano

El realizador platense Ramiro García Bogliano finalmente presenta en QubiTV y Cinear Expansivas, su último largometraje, de reciente paso por el 22 Bafici y el Festival Internacional de Cine de La Habana, con gran suceso. El mismo es protagonizado por Sara Hebe, Martina Juncadella y Assumpta Serna. Diario Hoy habló con él para saber más detalles de la película, una historia de venganza y redención.

—¿Qué sensaciones tenés al finalmente poder estrenar la película?



—La película la tenemos terminada desde finales de 2019, luego pasó todo esto. Decidimos esperar hasta que finalmente vimos cómo era el panorama y decidimos mostrarla por primera vez en La Habana, donde se podía proyectar presencialmente. Luego la sumamos a Bafici, donde habíamos quedado para la edición cancelada y nos volvieron a convocar, y donde hubo proyecciones simbólicas. Luego finalmente nos cayó la ficha de que ese sueño de poder mostrarla en salas lo tenemos lejos y la película no puede esperar más. Decidimos lanzarla en QubiTV y Cinear. Sé que el cine argentino no va a volver a ser el mismo, esta es la manera de salir, y se verá cómo más adelante se seguirá produciendo y realizando, es una pregunta que dejaré para los siguientes proyectos.

—¿Fue difícil cambiar de género, siendo que tu nombre se asocia más al terror?



—Con mi hermano hemos hecho cosas de género desde jóvenes, comenzamos con un fanzine sobre cine de género pero amplio, hemos sido cinéfilos amplios. Pero el terror, mientras viví en España, si bien nos apasionaba, era algo raro, y comenzamos trabajando en la ultraindependencia con películas de ese tipo, hasta que Pampa Films nos produjo Sudor frío. Luego la producción y el género se normalizó, y aun amándolo, decidí ir por otros rumbos, como acá en Expansivas, que era lo que me motivaba ahora, porque no está tan transitado últimamente.



—En Expansivas ponés a las mujeres al frente y, si bien el proyecto seguramente tiene varios años, dialoga con el actual momento de la mujer. ¿De dónde partió esta idea?



—En verdad es un camino largo. El primer germen es de 2012 y en ese momento la idea era hacer un thriller duro, con dos mujeres, pero partiendo desde el más puro género, con las protagonistas ejecutando abusadores, y no me apetecía porque quedaba como muy fantasioso, y junto a la coguionista decidimos traerla más a lo real, alejándola de gestos tarantinescos y anclándola más a nuestra

historia.