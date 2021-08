Luz Gaggi pasó a los cuartos de final de La Voz

La joven oriunda de City Bell cantó la canción de la película Hércules “No importa la distancia” y volvió a ganarse los elogios de todos los jurados.

“Siento que eres la participante mas fuerte del equipo de Mau y Ricky y que eres la persona ideal para pelear la final y ganarla” le dijo Ricardo Montaner luego de su presentación. “Tenes una voz con una potencia increíble, no hay nadie en este certamen que tenga esta potencia” la halagó soledad y agregó “para mi estas en la final”.

Luz tiene apenas 18 años y comenzó su carrera musical de muy pequeña. “Yo soñaba con ser bailarina pero un accidente a los diez años me impidió seguir con la danza porque no pude caminar por un tiempo” contó la joven en su primera aparición en La Voz. “Decía si no puedo bailar ¿qué hago? Escuchaba mucha música, siempre escuché música, pero inconscientemente era como ir buscando la manera y así surgió el canto”, expresó cuando le preguntaron sobre sus inicios.

Desde su audición a ciegas cuando cantó la canción de Adele “One and only”, Luz sorprendió a los jurados con su tremenda voz y lo siguió haciendo gala a gala reversionando canciones de artistas de diferentes géneros como Michael Jackson y Ozuna.