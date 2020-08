Magui Bravi: “El cine me encanta”

Allá hace tiempo Lucía Magdalena Ana Bravi, más conocida como Magui Bravi, se consagraba campeona del Soñando por bailar. Rápidamente se posicionó como una artista todo terreno. En diálogo con diario Hoy habló de su presente laboral y su llegada al cine.

—¿Cómo vivís esta situación ex­traordinaria?

—Es un momento difícil, se me complica por no poder ver a mi familia y amigos, pero tengo que agradecer porque estoy con trabajo. El programa un poco me salvó porque ir todos los días te despeja y salís de la realidad y de estar 100 por ciento en casa.

—¿Tiene otro color trabajar y saber que están acompañando a los espectadores?

—Es un placer llevar alegría a las casas, hablamos de actualidad pero sin chimentos, es como una juntada de amigos y hablamos con artistas y músicos.

—¿Fue complicado aggiornarse a los cambios técnicos?

—Empezamos a trabajar con el delay del Zoom, te aggiornas en todo, apareció Tik Tok, los vivos de Instagram, que en un momento los hacía diarios. Traté al comienzo de esto meter contenidos para que la gente se despeje, vivos de gimnasia y de canto y con Darío Lopilato hicimos una comedia.

—Hasta que llegó el programa y tuviste que ajustar horarios…

—Claro, no doy abasto.

—¿Te asustan los casos positivos cercanos que se van anunciando?

—Yo había estado en lo de Lizy, cuando dio positivo me tuve que hacer el hisopado, fue lo más duro que me tocó en la pandemia, me asusté, me dolió el hisopado, y ayudaba a mi padre, le llevaba comida, y me asusté porque si por mandarle un tupper se hubiese contagiado era un horror, pero por suerte todo está bien.

—¿Tenés proyectos próximos?

—Sigo con el programa y la película tiene previsto un estreno para Halloween afuera, la idea es ir al cine, pero si la realidad supera, irá a plataforma.

—¿Cuál es tu película de género preferida?

—Soy muy fan de American Horror Story, muy fan de Jessica Lange, y Emma Roberts, que me encanta y pensaba ojalá me tocara un personaje así.

-—¿Soñás hacer algo que aún no te llegó?

—Sería soñar muy en grande, hacer algo en ciencia ficción, como la saga de Alien, pero sería soñar muchísimo.

“Estoy tan contenta con el séptimo arte que no extraño al teatro”

Magui Bravi apuesta al desarrollo de su carrera cinematográfica, con ¿Qué puede pasar?, de Andrés Tamborino y Alejandro Gruz, Madre, de Amin Yoma y los próximos estrenos de La panelista, de Maxi Gutierrez y The 100 Candles Game. La actriz sigue buscando desafíos.

—¿Te gusta hacer cine de horror?

—Es espectacular, el cine me encanta, y cuando surgió la posibilidad de trabajar con Nicolás Onetti fue buenísimo. Estuve en Madre, pero ahí mi personaje era muy chico, acá el personaje es más grande y quería hacerlo, me encontré con un mundo buenísimo, el del cine de terror, y con cosas que no había trabajado anteriormente.

—Hiciste además una serie: 360…

—Sí, la hicimos y ganó premios afuera, aún no encontraron la manera de comercializar, pero es increíble cómo ves al actor.

—¿Extrañás el teatro?

—Hice varias obras, volvería a hacer Fuerza Bruta, la extraño, me di gustos de no parar en teatro, así que estoy tan contenta con el cine que no lo extraño tanto.

—¿Había proyectos?

—Sí, uno muy lindo, sobre todo para los que me gustaría hablar. Y tenía dos películas, pero con la pandemia lamentablemente se postergaron.