Meghan y Harry, contra un investigador privado que vendió sus secretos

Durante su noviazgo y posterior casamiento, Meghan Markle y el Príncipe Harry estuvieron en el foco mediático. Es más, tras recibir a su primer bebé decidieron dar un giro de 180 grados a su vida y renunciaron a los privilegios de la corona para radicarse en Estados Unidos sin los lujos nobiliarios.

Mientras disfrutan la llegada de su segunda hija, ahora vuelven a estar en las noticias. Decidieron expresarse sobre las prácticas violentas que llevó a cabo un diario del viejo continente para manchar su buena imagen cuando recién comenzaban a salir a mediados del 2016.

Sucede que un detective privado llamado Daniel Hanks oriundo de Los Ángeles aseguró al New York Time que el pasquín de la competencia titulado The Sun lo contrató para que entregara información sobre ello por una suma no tan elevada que ascendía los 5.000 dólares.

Entre la información que ofreció se encontraba datos como la dirección y el teléfono privado, los números de su documentación privada como número de la cédula, pasaporte y obra social.

Al respecto, el matrimonio afirmó: “El duque y la duquesa de Sussex sienten que hoy es un momento importante de reflexión para la industria de los medios de comunicación y la sociedad en general, ya que este informe de investigación muestra que las prácticas depredadoras de los días pasados todavía están en curso, generando daños irreversibles para las familias y las relaciones. Están agradecidos con quienes trabajan en los medios y defienden los valores del periodismo, que se necesitan ahora más que nunca”.

Por su parte, el investigador se disculpó con la familia y admitió que jamás quiso causar un daño.