Mogue trae en otoño los recuerdos del verano

Algo en tu pelo es el nuevo y pegadizo sencillo del artista Mogue, que, si bien llega en otoño, posee una refrescante estela estival.

Cantada a dúo con la cantante y actriz Vero Gerez, corista de Marilina Bertoldi y parte del dúo Bestia, el primer estreno del año del también integrante de Julio&Agosto es una canción pop llena de imágenes cotidianas que relatan una historia que puede ser de amor, como puede no serlo. Luego de un EP, Tres arroyos, de 2017 y tres singles lanzados en 2020 (Aburrido, Sudestada y Tormenta de verano), Mogue continúa experimentando distintas formas y recursos para componer. Coproducida junto a Juan Stewart, la canción propone un universo liviano y delicado, en el que conviven el pop y el folk junto a sutiles aires de trap; y anticipa parte de lo que será el nuevo LP, que el compositor espera estrenar durante el segundo semestre de este año. El sencillo grabado en el estudio El Árbol fue presentado junto a un videoclip realizado por Fardo Cinema en un restaurante ubicado en el barrio de Villa Ortúzar, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con Vero Gerez y con el mismo Mogue como protagonistas, la pieza audiovisual abre la letra de la canción hacia otras posibles lecturas, generando así una profundidad alternativa, inesperada y fresca. “Esta es la primera de una serie de canciones que empiezo a componer buscando otros disparadores y no tanto desde lo que me sale con la guitarra”, dice Mogue.