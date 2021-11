Sabrina Farji: “Tras la pandemia es necesario un poco de humor”

Adelantándose a su estreno del próximo jueves, Sabrina Farji presentó Ex casados, con Jorgelina Aruzzi y Roberto Moldavsky, en el marco del 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Con ella dialogó diario Hoy.

—¿Cómo es ingresar en el mundo de la comedia “popular”?

—No sé, no ingresé, hasta no encontrarme con el público no ingresé. El proyecto surgió como un drama, de muchas situaciones que me preocupaban como el feminismo, el machismo. Es un guion que trabajé durante mucho tiempo y lo transformé en comedia, porque me parecía interesante alivianar ciertas cosas entendiendo que desde el humor se podían decir más cosas.

—¿Qué trabajo hiciste con Aruzzi y Moldavsky para que conectaran?

—Ellos se conocían, pero la clave es que ambos son personas sensibles.

—¿Fue complicado rodar durante la cuarentena?

—Fuimos los primeros que salimos a filmar, y creo que estar transitando algo en común hizo que nos apoyáramos mucho.

—La película se presenta en el Festival de Mar del Plata, ¿sensaciones?

—Estoy muy feliz, era el sueño estrenar aquí, y tras la pandemia es necesario un poco de humor.

Carajita, sus directores cuentan detalles

Tras participar en la Competencia Latinoamericana del Festival de Mar del Plata, se estrena en Gaumont, Eco Select (función a las 18) y CineAr Play y TV, Carajita, coproducción entre la Argentina y República Dominicana que dirigen Silvina Schnicer y Ulises Porra. “Nos dio mucha pena no poder ir, nos hubiese encantado estar ahí porque el festival es como nuestra casa, y por suerte estamos disfrutando mucho de la parte online del Festival y nos sentimos cerca”, dice Schnicer a diario Hoy desde España.

“La idea original de Ulla Prida hablaba de su experiencia con una nana, nos convocó porque vio Tigre. Le propusimos trabajar el guion, cambiamos la premisa, volviéndola más política y acabó siendo una película que queríamos contar”, menciona Porra sobre este relato de clases, donde una tragedia reacomodará todo.