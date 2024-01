Sabrina Rojas le respondió a Flor Vigna

Flor Vigna está teniendo una semana movida entre el lanzamiento de su tema Picaflor y el cruce con Noelia Marzol en el Bailando, Además estuvo de invitada en Intrusos y opinó sobre el conflicto que Sabrina Rojas mantiene con Luciano Castro. Recordemos que Rojas increpó al protagonista de El beso por no haber participado del cumpleaños de uno de sus hijos, Fausto, y esos comentarios escalaron fuerte en los medios. En el programa dijo que le dolía que sea acusado de mal padre.

Pablo Layus, notero que cubre la temporada de Carlos Paz, le preguntó por estos dichos de Vigna a Rojas, a lo que la actriz, que está en la obra de Pedro Alfonso, dijo: “Esto parece una pelea de mujeres, y el hombre poderoso queda afuera. Nunca dije que él es un mal padre, yo sé cómo son las cosas y la verdad es que mejor que no opinen. Podría responderle, pero no. Con Luciano tenemos un vínculo de familia que va a ser para siempre, no sé si afortunada, pero será para siempre”.