Shakira habló por primera vez en televisión luego de su separación

Shakira está teniendo una temporada agitada. No solo sacudió una, sino dos veces el avispero con dos canciones, por los menos picantes, que dejaron mucha tela para cortar (además de millones de escuchas y reproducciones).

La primera fue hacia comienzos de este año, con el productor argentino Bizarrap en la BZRP Music Sessions #53. Aquella canción fue furor y repartió dardos para su ex y para la actual pareja de él, Clara Chía. Varios pasajes hicieron tendencia, entre ellos: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y “Cambiaste una Ferrari por Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

Hace pocos días, se publicó otra colaboración, esta vez con la cantante Karol G. La canción en efecto se llama TQG, una sigla que significa “te quedé grande”. Sumado a lo alusivo y explícito del título (ambas cantantes se lo dedican a sus ex), hay fragmentos que no dejan lugar a dudas. Por ejemplo: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío / Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”, y “Tú, saliendo a buscar comida afuera, y yo pensando que era la monotonía”.

Pues bien, hasta ahora la artista barranquillera no se había referido de manera abierta y pública con respecto a su separación y las polémicas que se generaron alrededor de su música. Eso hasta ayer, que se conocieron algunos pasajes de una entrevista televisiva en México que tuvo con Enrique Acevedo en su programa En punto.

Una de las primeras cosas que manifestó fue: “Hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, en clara alusión a lo dolorosa que fue su ruptura con Gerard Piqué, luego de una relación de doce años, de haber sido padres de Milan y Sasha y de ser una de las parejas más famosas y queridas en todo el globo.

Obviamente, se refirió a uno de los éxitos del verano, la ya citada producción de Bizarrap. Sin guardarse nada, ella se expresó abiertamente sobre el encuentro con el argentino del momento y sobre lo que significó: “Entré al estudio de una forma y salí de otra. Agradezco a Biza que me haya dado ese espacio, esa oportunidad de desahogarme. Siento que fue un gran desahogo, necesario para mi propia sanación y mi propio proceso de recuperación. Estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido esa canción, o la posibilidad de expresarme y pensar en el dolor”. Y confió una anécdota con uno de sus hijos, Milan, quien le había dicho que tenía que hacer un feature con “el Dios argentino”. Y que al momento de contactarse con el productor, le dijo: “Mira, Milan, mira quién me ha escrito”.

Asimismo, compartió cuestiones íntimas que la atravesaron al momento de la separación. “Tengo que estar fuerte como una leona”, expresó. Y agregó: “Pero esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, que hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”. Dejó bien en claro que “está lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay”.

Sin pelos en la lengua, también dejó un fuerte mensaje teledirigido a Clara Chía. “Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras”, concluyó.