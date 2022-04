Silvina Luna tuvo que abandonar El Hotel de los Famosos por un problema de salud

Desde hace años Silvina Luna viene luchando con las consecuencias de una mala praxis, a manos del Doctor Lotoki, que perjudicó su salud. Debido a las secuelas que le dejaron las cirugías estéticas realizadas en su clínica, la modelo debe tomar corticoides y sus riñones no funcionan bien.

Estos problemas en su salud ahora perjudicaron a Silvina en su participación en el reality trasmitido por Canal Trece: el fin de semana la modelo, que se encuentra participando en el Hotel de los Famosos, sintió falta de aire durante una de las pruebas físicas cuando se enfrentó al desafío del laberinto, de alto impacto aeróbico.

“Ayer me empecé a sentir peor y cuando me revisaron la presión me dio alta, y yo no suelo tener presión alta nunca; además seguro me deshidraté durante el juego del otro día, porque tenía la boca muy seca”, comentó Silvina.

Luego de este susto, desde la producción decidieron realizarle estudios médicos que no dieron buenos resultados y preocuparon a Luna.

Finalmente, tras los resultados negativos, la ex Gran Hermano confirmó que abandona la competencia por recomendación médica, ya que su salud no le permite continuar.