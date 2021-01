Sol Berruezo Pichon-Rivière: “Las niñas fueron un sueño”

Tras presentarse en varios festivales, llega finalmente a Argentina, a través de la sala virtual de PCI Cine, Mamá, Mamá, Mamá. La ópera prima de Sol Berruezo Pichon-Riviére es una historia coral protagonizada por mujeres y hecha por mujeres. Diario Hoy dialogó con la realizadora para saber más detalles de la propuesta.

—Cuando rodaban la película se anunció como un proyecto 100 por ciento hecho por mujeres. ¿Desde siempre quisiste que fuera así? Una ópera prima con un universo de mujeres, ¿sentías que tenía tener un equipo todo de mujeres?



—Claro. Primero, por una cuestión artística, de sensibilidad, de sentirme acompañada, la historia y esas cosas, y además como un trasfondo político si se quiere. Para mí es un privilegio filmar mi primera película a los 23 años. Y también de alguna manera no sólo por mi edad, sino por mi género, en donde Rebecca Rossato Siqueira, la DF, hizo también su primera producción. Lo vi como una oportunidad para que varias artistas pudieran tener sus primeras experiencias y para demostrar que se puede.

No es que no quiera trabajar con hombres, de hecho mi próximo proyecto tiene un protagonista hombre. Pero en esta película sentía que tenía que estar esa contención para mí y las actrices, de estar rodeadas por esa energía femenina; y luego como acto político en pos de la inclusión de género y la igualdad, mínimamente, de participación en el cine.

—Dicen que hay que evitar rodar con niños y animales…



—(Risas) Tenía un pronóstico bastante terrorífico y, excepto el conejo, que era muy rebelde y muy grande, las niñas fueron un sueño. Realmente tenía pánico de cómo comunicarles la historia, el drama, pero hubo una especie de transmisión sin palabras. Había algo en tener que explicar que iban a tener que ser muy explícitas. Pero ellas hacían hasta chistes asociados a la muerte y armaron una dinámica no competitiva, lo agradezco mucho. Sin haber hecho otras cosas fueron muy profesionales y trajeron sus universos, comprometidas en el juego de verdad, con momentos en los que te decían que no estaban microfoneadas o improvisaban conscientes de la continuidad, cosas que ni siquiera había que pedir. La protagonista Chloé Chercyk nunca hizo nada.

