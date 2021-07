Terminó el rodaje de "La Sirenita" y Halle Bailey compartió su primera foto luciendo como Ariel

Tras varias demoras debido a la pandemia de coronavirus, la versión live-action de La Sirenita ha terminado por fin su rodaje y pasará a post-producción, aún sin fecha de estreno confirmada por Disney. Para celebrar el fin de las grabaciones, la protagonista Halle Bailey ha compartido una imagen en Instagram en la que aparece por primera vez luciendo parte de la cola de sirena de Ariel, dentro del mar.

"Y como si nada... hemos acabado. Después de hacer la audición para esta película cuando tenía 18 años, apunto de cumplir 19, hasta ahora, que terminamos de rodar en una pandemia habiendo cumplido 21... por fin lo hemos conseguido. Me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en toda su gloria. Ha sido una experiencia muy dura estar lejos de todo lo que conozco, dudar de mí misma y sentirme sola, pero también he sentido libertad y perseverancia hacia el final. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser. Estoy muy agradecida de tener a gente tan amorosa y talentosa en el reparto como Jonah Hauer-King, que será mi amigo para toda la vida, Jacob Tremblay, del que estoy tan orgullosa, y leyendas como Javier Bardem, Melissa McCarthy, Awkwafina y Daveed Diggs, que son maestros en lo suyo pero me han recibido con los brazos abiertos... también al resto del precioso reparto y equipo. Me muero por que pase el tiempo muy rápido para que todos puedan ver esta película porque se hizo con mucho amor (además de sangre, sudor y lágrimas). Jaja ¡Gracias Cerdeña por un final precioso!", escribió la actriz.

Esta adaptación del clásico de Disney, dirigida por Rob Marshall, ha generado un gran debate y muchas críticas sin sentido debido al color de piel de la joven actriz, lo que probablemente ha sido la causa de esas dudas de las que ella habla.

El elenco está compuesto además por Jonah Hauer-King como el príncipe Eric, Jacob Tremblay como Flounder, Daveed Diggs como Sebastián y Awkwafina como la gaviota Scuttle. Javier Bardem encarna a Tritón y Melissa McCarthy es la nueva Úrsula. Además hay un nuevo personaje llamado Carlotta e interpretado por Noma Dumezweni. La banda sonora corre a cargo de Alan Menken y cuenta con una actualización en la que ha colaborado Lin-Manuel Miranda.